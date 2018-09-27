Скейтпарк во дворе республиканского центра Артико закрывают со скандалом

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Общество
Скейтпарк во дворе республиканского центра Артико, открывшийся полгода назад, закрывают со скандалом. На посетителей пожаловались арендаторы соседних офисов. Развлечения скейтеров им оборачиваются убытками.
"Может не все, но некоторые невоспитанные. Кто-то бросил камень на стеклянную крышу моей машины. Заменить ее стоило 40 тысяч леев".
"Я выходил из машины и вижу, парень катается по порогу на скейте. Вот посмотрите, испортил покрытие".
"Помимо того, что здесь грязь и шум, они очень агрессивные. Однажды накинулись с кулаками на наших клиентов".
"Инспекторат полиции Буюкан начал три административных расследования по фактам повреждения имущества, а именно автомобилей, которые были припаркованы неподалеку. Личности нарушителей устанавливаются", - говорит пресс-секретарь муниципальной полиции Наталья Стати.
Участок под скейтпарк у центра «Артико» арендовала общественная организация. Ее основатели выиграли грант и вложили в строительство 25 тысяч евро.
"Мы не можем отвечать за каждого, кто приходит сюда и доставляет неудобства другим. Мы сами, бывая здесь, говорим с посетителями. Если не понимают, вызываем полицию", - сказал основатель ассоциации Skateboarding Дорин Лупашку.
В центре Артико от комментариев отказались. Сообщили только, что контракт об аренде истек 15 сентября, и продлевать его не намерены. Скейтеры же готовят обращение в правительство с просьбой дать им другое место.
"Помимо того, что это спортивная площадка, это еще и общественное пространство. Такой парк должен быть в каждом городе", - отметил основатель ассоциации Skateboarding Дорин Лупашку.
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