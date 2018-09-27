День вина 2018: Кишинёвские отели полностью забронированы на первые числа октября

Столичные отели продали все номера на первые числа октября. Забронировали их туристы, которые намерены посетить Молдову в Дни вина. Резервировать места в гостиницах начали еще в январе.

"Вчера были зарезервированы последние три номера. Гостиница заполнена", - cообщила менеджер гостиницы Елена Степанова.

Для гостей национального праздника гостиницы готовят особый прием.

"Будем встречать сезонными фруктами, которыми мы гордимся, и бутылкой вина", - сказала Елена Степанова.

Нет свободных номеров и в гостиницах при винодельческих комплексах. Найти мест можно разве что в хостелах.

"Этот фестиваль очень популярен среди туристов. У нас остановятся 15 человек. Многие приезжают на этот праздник из Кореи, Японии, Америки, Австралии, Канады", - сообщил владелец хостела Рубенс Стараче.

"Я жил в Молдове три года. Может, встречу знакомых. Но главный аргумент - выпить хорошего вина", - cказал турист из Италии Даниэле Гранзо.

Турагентства подготовили для иностранных гостей Нацилнального дня вина широкое разнообразие предложений.

"Экскурсии с дегустацией. Те винодельни, что поближе к столице, конечно, более популярны. Поездка туда обойдется в 48-50 евро", - cообщила директор турагентства Нина Белей.

В этом винодельческом комплексе 6 октября ждут полторы тысячи гостей.

"Дегустации будут бесплатными, так как мы организуем школу вина. Транспорт тоже будет бесплатным - от гостиницы и обратно", - сказала менеджер по маркетингу Оксана Хынкота.

В столице Национальный день вина пройдет 6-7 октября на площади Великого национального собрания. В прошлом году праздник посетили 44 с половиной тысячи туристов.