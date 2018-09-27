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Здоровье
Это катастрофа: в Молдове не удается погасить вспышку кори
27.09.2018

Вспышку кори в Молдове не удается погасить, хотя правительство заявляет о чрезвычайных мерах, призванных справиться с инфекцией. В селе Копчак в Гагаузии заболели сразу шестеро детей, которые возвратились домой из Германии. 

Все дети не были привиты от кори. Домой из-за границы они вернулись 25 августа, а на следующий день пообщались с ребенком, у которого потом  была подтверждена корь, сообщает сайт Gagauzinfo.md со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Первым заболел десятилетний ребенок, у которого резко поднялась температура до 38 градусов. Спустя три дня в этой семье заболел девятилетний малыш, в этот же день признаки инфекции были обнаружены у детей двух и трех лет. Первые признаки болезни появились в семье 12 сентября, однако к семейному врачу мать детей обратилась лишь спустя две недели, когда заразились четверо из шести детей. 

В итоге пятеро из шестерых заболевших детей были доставлены в больницу Чадыр-Лунги, где они проходят лечение.

С начала сентября в Молдове зарегистрировано 17 случаев заболевания корью. Всего с 1 января по 24 сентября 2018 года в Молдове было зарегистрировано 293 подтвержденных случая заболевания корью. Наибольший всплеск заболевших произошел в августе (239 подтвержденных случаев).


 
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