Прездент Молдавии Игорь Додон считает, что после выборов в парламент, к власти в стране должны прийти политики, «которые хотят дружить и с Россией, и с Европой, которые не навешивают на себя проевропейский ярлык».

«Главное для Республики Молдавия — не повторить ошибку Украины, которая обрубила связи на Востоке и начала проводить антироссийскую политику», — заявил президент.

По словам Додона, последние девять лет именно такие представители власти правили страной: «Проблема не в том, что они были проевропейски настроены, а в том, что они проводили антироссийскую политику». «Нельзя быть проевропейскими и антироссийскими — это плохо для страны», — добавил он.

Молдавский президент подчеркивает, что по его мнению, только многовекторный подход во внешней политике может обеспечить сохранение молдавского государства. «Других шансов у нас нет. Иначе разорвут. Моя позиция заключается в том, что мы будем не пророссийски, не проевропейски, а промолдавски ориентированы. Мы будем дружить со всеми исходя из нашего национального интереса», — подчеркнул Игорь Додон.

«Нам следует сделать выводы из ошибок Украины и не повторять их. Не наступать на те же грабли. Мы почти сделали это в начале 90-х, когда у нас была война на Днестре. Мы опять наступаем на те же грабли последние девять лет, когда выбрали только проевропейскую, проамериканскую внешнюю политику. И очень часто антироссийскую», — заключил Игорь Додон.