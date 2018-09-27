Семья Cозависимость в близких отношениях. Cимптомы и пути выхода Анастасия Коврова Близкие отношения потому и называются близкими, что подразумевают наличие особой связи между людьми – супругами, родственниками, друзьями. Вот только нередко такая связь вместо здоровой привязанности становится мучительной и разрушающей зависимостью. Как распознать созависимость и преодолеть ее рассказывает психолог Анастасия Коврова. Созависимость представляет собой расстройство, возникающее из-за того, что в раннем детском возрасте в силу разных причин не была успешно завершена стадия установления психологической автономии личности. Взрослея, такой человек не имеет четкого представления о своем Я, стойкого ощущения своей уникальности и отдельности от других. Созависимость, как правило, ассоциируют с семьями, где есть алкогольная или наркотическая зависимость, однако явление созависимости шире и встречается намного чаще, чем кажется на первый взгляд. Симптомы созависимости

В чем же проявляется склонность к построению созависимых отношений? Ниже приведен перечень наиболее типичных проявлений созависимости как личностной характеристики: потребность в постоянной поддержке, одобрении значимого другого человека, неспособность поддержать себя самостоятельно;

страх потерять себя в близких отношениях, раствориться в них;

склонность брать на себя всю ответственность за отношения, за чувства и действия другого («Если что-то идет не так – это я виноват, я плохой человек»);

трудности в том, чтобы понять и выразить свои чувства;

трудности в определении и удовлетворении своих потребностей;

ожидание, что другой будет интуитивно улавливать ваши настроения, желания, потребности и полностью отвечать на них так, как вам этого хочется. А если этого не происходит, то вы разочаровываетесь или обижаетесь;

привычка ставить потребности и желания другого человека выше своих собственных;

трудности в принятии самостоятельных решений, привычка опираться на мнение другого;

страх быть отвергнутым, особенно при мысли о проявлении настоящих желаний и чувств («Если ты узнаешь мои недостатки, ты оставишь меня»);

страх быть уязвимым и просить о помощи;

стремление быть совершенным во всем;

привычка не замечать, отрицать проблемы в отношениях;

допущение, чтобы другой контролировал вас, сильное стремление контролировать его («Если я перестану полностью контролировать себя и других, то все развалится и наступит хаос»);

переживание неопределенности своих психологических границ;

полярное мышление, то есть жизненные ситуации оценивается по принципу «все или ничего». Признаки созависимых отношений

Созависимые взаимоотношения формируются тогда, когда оба вступающих в них человека, являются недостаточно автономными личностями. Созависимые отношения могут иметь место в супружеских, родственных, дружеских, коллегиальных связях. Что происходит в созависимых отношениях? Перечислим основные моменты: в таких отношениях у партнеров практически нет своей отдельной психологической территории – своих интересов, хобби, социальных контактов - куда бы другой не стремился войти. Любая попытка иметь что-то свое отдельное воспринимается другим как попытка отделения, на что он реагирует паникой, гневом или обидой;

партнеры препятствуют развитию друг друга (ведь того, кто развивается, сложнее контролировать, он становится более свободным и менее предсказуемым);

в отношениях нет принятия себя и другого таким, какой есть, присутствует стремление скрывать свое Я и переделать другого под «идеальный» образ;

объектное отношение друг к другу, то есть другой воспринимается как объект или инструмент удовлетворения собственных потребностей;

взаимодействие в основном манипулятивное – партнеры манипулируют друг другом, пытаясь добиться своего слезами, шантажом, скандалом, демонстративным игнорированием и другими подобными методами;

высокая степень эмоционального заряда – в отношениях происходят постоянные эмоциональные «качели» от эйфории до глубочайшего отчаяния. Отношения со здоровой дистанцией обычно гораздо более стабильны и спокойны, а потому кажутся скучными и неинтересными;

потеря этих отношений «смерти подобна»: разрыв кажется невыносимым, даже если находиться внутри отношений уже давно тяжело и муторно. Если разрыв все же происходит, то выход переживается дольше и сложнее, чем завершение отношений с психологически здоровой дистанцией. Причины созависимости

Причины созависимости, как правило, кроются в особенностях детско-родительских отношений и раннего детского опыта. Факторами риска являются те случаи, когда родители не поощряли самостоятельность и независимость ребенка, запрещали ему выражать свои чувства и желания, не обеспечили ему безопасность и безусловное принятие (любовь родителей была условной – «я люблю тебя, только если ты такой-то и такой-то»), то есть воспитание было либо гиперопекающим («ничего не делай сам, ты сам не справишься, я все знаю лучше и все сделаю за тебя»), либо гипоопекающим (недостаточно любви, внимания, поддержки, безусловного принятия, уважения личности ребенка). Часто это происходит потому, что сами родители не прожили успешно свою стадию установления автономии и тоже являются созависимыми. Пути преодоления созависимости в близких отношениях

Когда мы остаемся в состоянии созависимости и находимся в созависимых взаимоотношениях, то это разрушает нас, не дает нам самореализовываться, находить и формировать себя, проживать свою собственную уникальную жизнь. Есть чудесная метафора, что перед смертью у нас перед глазами проходит вся наша жизнь, а у созависимого человека перед смертью перед глазами проходит не его, а чужая жизнь. За созависимость мы платим отказом от себя и от возможности прожить свою жизнь. По сути, в этом состоянии мы никогда не вырастаем по-настоящему и лишаем себя удовольствия быть свободными, творческими и созидающими. Говоря о выходах, важно отметить следующие моменты: признать, что проблема есть и ее стоит решать;

понять причины проблемы: чем больше вы будете анализировать себя и проводить параллелей между детским опытом и текущими взаимоотношениями, тем лучше вы сможете менять свои реакции и поведение в сторону более конструктивных;

понять, какие свои потребности вы хотите удовлетворить за счет партнера, учиться о них говорить;

отказываться от манипулирования в пользу открытого и честного взаимодействия;

учиться уважать свои границы и границы вашего партнера;

учиться понимать свои чувства и выражать их конструктивным способом. Для обретения указанных выше навыков и выхода из созависимости полезно обратиться за психологической помощью, а также изучать материалы на эту тему. Для самостоятельного чтения хороши следующие книги: В.Д. Москаленко «Когда любви слишком много: профилактика любовной зависимости»; Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд «Освобождение от созависимости»; Р. Норвуд «Женщины, которые любят слишком сильно». Помните, что выйти из этого состояния и наладить близкие качественные взаимоотношения возможно, а удовольствие от проживания полной жизни будет намного выше иллюзорного удовлетворения от слияния с другим в созависимости.

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