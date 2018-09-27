Канду: Созданы все условия, чтобы парламентские выборы в феврале были корректными

В стране созданы все условия, чтобы парламентские выборы в феврале были корректными, свободными и транспарентными. Об этом в эфире ток-шоу Фабрика заявил председатель парламента.

Он отметил, что признание выборов столичного мэра недействительными вызвала большой резонанс, хотя таких случаев в истории Молдовы было 37, передает publika.md.

"Судебные инстанции аннулировали результаты местных выборов в селах и городах, например, в Комрате, из-за нарушений избирательного законодательства. Ситуация с выборами в Кишиневе не была из ряда вон выходящей. Все наши партнеры признают, что у нас хорошие результаты. И призывают делать все, что нужно с точки зрения закона", - говорит председатель парламента Андриан Канду.

Подводя итоги визита в Соединенные Штаты, спикер сообщил, что в преддверии выборов в Молдову приедет группа экспертов Национального демократического института США. А до тех пор юридическая комиссия продолжит анализировать международное законодательство, и в случае необходимости предложит поправки в Кодекс о выборах.

"С Национальный демократическим институтом мы договорились и приезде миссии по оценке избирательного процесса", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Также в повестке переговоров в США была региональная безопасность, инвестиции и продолжение реформ.

"Наш регион и поддержка Молдовы остается в центре внимания. Переговоры с американскими партнерами о региональном сотрудничестве и энергетической безопасности стали активными как никогда", - добавил председатель парламента Андриан Канду.

Андриан Канду сообщил, что на следующей неделе отправится в Тбилиси, на первую сессию парламентской ассамблеи Грузия-Молдова-Украина.