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Авто
Очередь на нейтральные номера в Тирасполе расписана до апреля 2019-го
27.09.2018

На дорогах уже можно увидеть автомобили с нейтральными номерами. Как сообщили в пункте регистрации, в очереди сейчас 4000 автомобилистов. 

Нейтральные номера можно оформить в Тирасполе и Рыбнице. За три недели выдано 202 номера, передает tsv.md.

Пропускная способность на данный момент не больше двадцати машин в день. Такая же ситуация и в Рыбнице. Очередь на получение нейтральных номеров в Тирасполе расписана до апреля 2019-го. В Рыбнице запись идёт на октябрь этого года. Но, как отмечают в МВД, скорость оформления в ПРТС увеличится. Конкретные шаги планируются уже в ближайшие месяцы. 

Итак, чтобы получить нейтральные номера и техпаспорт нужно записаться в электронную очередь. Это можно сделать в самом пункте регистрации, по телефону 123 либо на сайте prts.info. 

В течение одного месяца владелец машины будет пользоваться временным техпаспортом и не сможет выезжать за границу. Затем он получит постоянный техпаспорт и его автомобиль сможет полноправно участвовать в международном движении.


 
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