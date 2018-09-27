В Молдову идет потепление: температура достигнет 24 градусов

Согласно прогнозу гидрометеослужбы, сегодня, 27 сентября в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах и в Сороках термометры покажут +14 С. В Бельцах на градус больше +15 С, в Оргееве +16 С. В Тирасполе синоптики прогнозируют +17 С, в Леове +18 С. В Комрате и в Кагуле ожидается +19 С.

В Кишиневе днем воздух прогреется до +17 С. В последующие сутки столбики термометров поднимутся до +24 C.

Напомним, согласно объявленному предупреждению по желтому уровню опасности, в связи с поступлением холодного воздуха с северо-запада континента в Молдове среднесуточная температура будет ниже на 5-6°С. В утренние часы 27 сентября местами ожидаются заморозки на поверхности почвы до -1...-2 °С.