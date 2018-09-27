Новые высылки в лицее «Горизонт»? Семьи изгнанных покидают Молдову

Слухи о том, что из Республики Молдова могут быть высланы еще 48 турецких граждан, беспокоят это сообщество.

По словам сотрудника лицея «Горизонт», турецкие учителя в курсе этих слухов, но не знают, чему верить. Семьи изгнанных покидают Молдову, три семьи уже уехали. Сотрудник лицея «Горизонт» Хасан Барис рассказал порталу Anticoruptie.md, что турецкие учителя знают слухи о существовании «черного» списка, но не уверены, правда ли это. «Мы слышим много слухов, но не обращаем на них внимания, процесс обучения должен продолжаться. Мы сосредоточились на процессе образования», – подчеркнул он.

Что касается судьбы семей изгнанных учителей, Хасан Барис заявил, что семьи этих сотрудников покидают Республику Молдова, «три семьи уже уехали».

На вопрос о том, оказали ли посольства в Кишиневе какую-либо поддержку семьям изгнанных учителей, Хасан Барис ответил: «Мы не просили поддержки, нас пригласили посольство Швеции, а также представители посольств США и ЕС.

К сожалению, они не предложили никакой поддержки семьям изгнанных лиц». Напомним, что директор Amnesty International Moldova Кристина Перетятку заявила, что не менее 48 турецких граждан, проживающих на территории Молдовы, могут быть подвергнуты аналогичной процедуре по незаконной высылке / депортации в Турцию.