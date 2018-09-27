Какие официальные выходные будут в декабре и когда у нас могут быть очередные мини-каникулы?

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает предоставить еще два свободных дня в декабре.

Это после того, как в августе у граждан было 9 дней незапланированного отдыха. Следовательно, мы будем отдыхать 24 и 31 декабря, а 8 и 15 декабря будут рабочими днями.

Напоминаем, что 20 августа Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предоставило молдаванам свободную неделю в конце лета. Это решение вызвало жесткую критику со стороны граждан, поскольку у них были разные планы на это время.

Чтобы избежать тех же проблем, которые Правительство создало населению, гражданский активист Родион Гаврилой предложил, чтобы в декабре 2018 и в 2019 году были предоставлены следующие нерабочие праздничные дни:

Рождество по новому стилю: 4 нерабочих дня – 22-25 декабря. 24 декабря отработать 15 декабря.

Новый год: 4 нерабочих дня – 29, 30, 31 декабря и 1 января. 31 декабря 2018 года отработать 12 января 2019 года.

Пасха и 1 мая: 27-30 апреля и 1-6 мая 2019 года.

Это предложение поможет гражданам, которые смогут запланировать свой отдых, операции или решение других личных проблем, и будет вынесено на публичные дебаты.