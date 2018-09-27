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"Cудьба днестра во многом зависит от эффективного госуправления, которого пока нет ни в Mолдове, ни в Украине"
27.09.2018

(Блиц-интервью эксперта-эколога, директора Международной ассоциации хранителей Днестра Eco-TIRAS Ильи Тромбицкого корреспонденту "ИНФОТАГ" по итогам первого заседания Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра,которое состоялось 17 сентября).

"И.": Сделаны ли какие-то выводы насчет планируемого строительства шести ГЭС, а также части молдавского берега на буферном водохранилище?

И.Т.: Пока комиссия не приступала к анализу вероятных последствий таких воздействий на Днестр, так как они находятся в процессе оценки экспертами. Вопрос шести ГЭС на заседании вообще не поднимался, поскольку задачей первого заседания было "запустить" работу комиссии путём принятия правил функционирования и создания рабочих групп, в том числе утверждения их функций.

"И.": Какова позиция экологов и официальная позиция Молдовы и Украины?

И.Т.: Подробно это не обсуждалось, хотя неправительственные организации Молдовы и Украины и высказались в отношении гидростроительства на Днестре, распространив совместное заявление от 3 июля. Также, Укргидроэнерго представило проект Правил функционирования Днестровского гидроэнергокомплекса, который вынесен на обсуждение. Ряд организаций, в том числе Eco-TIRAS, представили в Укргидроэнерго свои предложения по улучшению правил и ожидали услышать реакцию, однако ее так и не последовало, т.к. эта работа не завершена. Поэтому, одна из сформированных рабочих групп, в которую включен и я, будет анализировать проект в измененном виде, для выработки общего видения комиссии.

"И.": Какова позиция молдавской стороны, готова ли она защищать национальные интересы в вопросах по Днестру?

И.Т.: Мне трудно сказать - это станет ясно только на последующих заседаниях комиссии.

"И.": Каковы заделы на будущее в работе комиссии?

И.Т.: Комиссия утвердила профили каждой рабочей группы и поручила группам разработать рабочие планы своей деятельности, куда входят основные проблемы Днестра. Это и разработка двустороннего бассейнового плана управления, и принятие решений по наиболее злободневным проблемам (хранилища химических отходов производства, состояние очистных сооружений, влияние гидроэнергетики на Днестр и др.). Думаю, что к следующему заседанию многие подходы будут сформулированы и начнётся постепенное решение проблем. Это будет не просто, т.к. обе стороны привыкли решать хозяйственные проблемы за счёт окружающей среды, а ее улучшение во многих случаях требует финансирования. Принятие взвешенных эффективных решений возможно только в условиях демократии и эффективного управления странами на основе концепции устойчивого развития, дефицит которых демонстрируют и Украина, и Молдова.

Пока работа Комиссии поддерживается международным проектом Глобального Экологического Фонда. Однако через два года эта поддержка прекратится и странам придётся самим финансировать работу Комиссии. Полагаю, что это будет одним из главных вызовов для обеих стран на фоне желания гидроэнергетиков увеличивать активность на Днестре, и сформированных в связи с этим теневых интересов олигархов. Поэтому единственным механизмом защиты публичных интересов является прозрачность работы Комиссии и требования реакции на поступающие в неё предложения по проектам решений.

Eco-TIRAS предложила поправки в Правила функционирования Комиссии, которые были в основном приняты. В связи с этим хочу разъяснить: сегодня у общества есть механизмы влияния на работу комиссии и принимаемые решения, но обществу нужно внимательно следить за её работой и активно реагировать путём своевременной подачи квалифицированных предложений на проекты решений.


 
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