Ребенка обижают. Как правильно действовать?

Итак, в подобной ситуации родителям нужно было:

Высказать одобрение ребенку за то, что он рассказал о случившемся. Укрепить новое убеждение: "Родителям всегда можно все рассказывать и тем более жаловаться. Это нормально. Взрослые люди тоже обращаются за помощью, если не могут справиться сами".

Научить ребенка, как действовать в таких ситуациях. Дать некий речевой алгоритм, что говорить обидчику. Например, предупредить его, что последствия будут неизбежно: "Еще раз, и я скажу своей маме! Она позвонит твоей!". (Обидчик ведь был убежден, что на него не будут жаловаться, а значит, никакого наказания не последует.)

Сообщить учителю факт, о котором вам стало известно. Можно сказать о своих чувствах по отношению к ситуации (к ситуации, а не к учителю!). Без обвинений. Попросить взять ситуацию под свой контроль. Общий посыл такой: "Я хочу, чтобы мы были союзниками в решении этого вопроса". Спросить: "Как мы можем предупредить подобные инциденты?".

Не надо диктовать учителю, что она должна делать, но важно выслушать ее. Скорее всего, учительница сама скажет: "Я поговорю с мальчиком. Я поговорю со всем классом. Я поговорю с родителями этого мальчика".

Далее надо держать руку на пульсе. Ситуация должна измениться. Если ситуация не изменится, тогда уже следующий шаг — разговор с администрацией. Но опять-таки на конструктиве, без крика. Сообщаем факты, без эмоциональной окраски: "Мы предприняли это и вот это. К сожалению, ситуация не изменилась. Что вы можете нам посоветовать с высоты вашего опыта? Как нам поступить?".

Давать волю эмоциям и идти на открытый конфликт можно, если вы точно решили забрать ребенка из этой школы. Даже если вы недовольны работой педагога, даже если вы считаете, что он допускает явные педагогические ошибки, все же лучше избегать прямых указаний на то, что, по вашему мнению, должен или не должен делать учитель. Это воспринимается как нападение. (Если, конечно, ваша цель не ссора, а удовлетворение потребности.

Как разговаривать с учителем: алгоритм для родителей

Вести диалог можно по такому алгоритму:

Оцените ситуацию из нейтральной позиции. Сухо, без эмоций изложите суть проблемы, как ее видите вы. Выскажите свою гипотезу относительно возможной причины проблемы.

Расскажите о своей потребности. Предложите варианты удовлетворения потребности. Спросите, что учитель может предложить.

Далее переходите к договору. Проговорите, что со своей стороны будете делать вы, родители, а что — учитель.

Сравните две стратегии ведения разговора:

Обвинения и указания: "У всех, кроме двух человек, в классе двойка за контрольную! Да вы, получается, детей вообще ничему не научили! Испортили класс! К вам такой сильный класс пришел из начальной школы! Объясняйте материал лучше!".

Поиск причин и сотрудничество: "Вам не кажется странным такое резкое падение успеваемости? Как вы думаете, в чем причина? Они ведь не могли настолько испортиться за одну четверть. Может быть, вы нам что-то посоветуете? Можем мы чем-то помочь со своей стороны? Очень хочется, чтобы успеваемость была на прежнем уровне".

Еще пример:

"Предыдущий учитель всегда записывала домашнее задание в электронный журнал! Сейчас же, как ни зайдешь, нет задания! Это ваша обязанность — заполнять журнал!"

"Знаете, мы уже привыкли, и дети привыкли, что задание всегда можно посмотреть в электронном журнале. Очень сейчас не хватает такой возможности. Что-то можно сделать, чтобы задание там регулярно появлялось?"

Если вы обратили внимание, во втором варианте фигурируют вопросы. Вопросы создают пространство диалога. Мы общаемся, мы сотрудничаем, мы проясняем ситуацию, мы вместе ищем решение. Конечно, не все вопросы обладают таким эффектом. Бывают вопросы, которые только усугубляют конфликт, приводят в тупик. Почувствуйте разницу.

Вопросы, которые выводят к решению:

"Интересно, почему вдруг так много двоек за эту контрольную?"

"Как мы можем сейчас исправить ситуацию?"

"Может быть, существует какое-нибудь упражнение для отработки этого навыка?"

"А можно еще пару примеров для прояснения?"

"Какой учебник вы можете порекомендовать?"

Вопросы, которые заводят в тупик:

"А вам не кажется, что здесь ваша вина?"

"И вы считаете, что вы умеете работать с детьми?"

Вопросы, которые заводят в тупик, не подразумевают поиска решения. Они подразумевают поиск виноватого. Виноватый старается защитить себя (инстинкт самосохранения), и в этот момент о другом человеке и его потребностях он думать не может. От виноватого обычно мало пользы.