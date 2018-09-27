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Авто
Механизм урегулирования ДТП без участия полиции был одобрен парламентом
27.09.2018

Депутаты парламента одобрили сегодня в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру урегулирования незначительных ДТП, в которые оказались вовлечены лишь две машины.

Согласно одобренному проекту, водители, попавшие в дорожную аварию, могут разрешить ситуацию путем констатации ущерба по обоюдному согласию, без вмешательства полиции, если у них имеется в наличии страховой полис RCA или страховой сертификат «Зеленая карта», пишет unimedia.info.

Владельцы транспортных средств, в случае применения этой процедуры, обязаны сразу уведомить о ДТП и о намерении прибегнуть к данной процедуре страховщика.

Как ранее сообщал moldpres.md, большая часть служебного времени полиции занимает регистрация незначительных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых был причинен только материальный ущерб. Ежегодно  отмечаются около 11 тыс. такого рода ДТП. Более того, во время ожидания полиции на месте дорожно-транспортного происшествия, транспортные средства создают препятствия для дорожного движения, в результате чего создаются пробки на дорогах.

Для возмещения убытков от страховой компании,  пострадавший водитель вызывает полицию на место происшествия, для выяснения обстоятельств и установления вины. Согласно внутреннему аудиторскому отчету Генерального инспектората полиции, затраты (оплата труда, топливо и логистика) для регистрации дорожно-транспортного происшествия, в случае регистрации с выездом на место происшествия, составляют 200,42 леев или более 1 млн. леев на 5 221 ДТП без травмированных лиц, произошедших в Кишинева в 2016 г., а расходы, оцениваемые на национальном уровне, составляют 3 млн. 465 тыс. леев.

Констатация по обоюдному согласию широко используется в странах ЕС. Некоторые ассоциации страховщиков разработали европейский формуляр для констатации ДТП. Более того, во Франции используется электронное приложение, в Румынии механизм констатации мирным путем ДТП, аналогично предложенному Министерством внутренних дел, начал применяться 1 июля 2009 г.


 
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