Гимпу – о высылке граждан Турции: Такие вопросы не обходятся без руководства страны

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу утверждает, что, исходя из собственного опыта работы на посту председателя парламента и исполняющего обязанности президента страны, он знает, что вопросы вроде выдворения семи турецких преподавателей не обходятся без руководства страны. „Вот вам крест, если мне не верите”, - заявил политик в начале заседания парламента, в ходе обсуждения запроса о формировании следственной комиссии по данному делу, передаёт IPN.

„Каждое утро, Вы очень хорошо об этом знаете, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел, правоохранительные органы кладут на стол президенту информацию о происшедшем за последние сутки. Это я имел в виду. Знали и Вы, и господин президент социалистов (глава государства Игорь Додон, – прим.ред.), и господин премьер-министр – это я имел в виду. И не нужно сейчас делать вид, что Вы здесь ни при чём. Поэтому, если они сделали это без Вас, не проинформировав, нарушив закон, то давайте, фигурально выражаясь, отрубим как тыкву голову тому, кто отдал команду и сделал это”, - сказал Михай Гимпу.

Лидер либералов отметил, что лицей „Orizont” работает в Молдове уже много лет. ЛП также находилась у власти, но никогда не слышала о нём ничего подозрительного. „Это был торг между нашим не-президентом, вашим председателем и президентом Эрдоганом. Поэтому, если вы не боитесь, и это законно, давайте создадим эту следственную комиссию”, - призвал Михай Гимпу.

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, занимавший пост главы государства в 2001–2009 годах, поддержал предложение о создании следственной комиссии. „Этот лицей работает в Молдове около 30 лет, и таких проблем не возникало. А сейчас появляются мелочные интересы – одному нужно отремонтировать Президентуру, потому что за десять лет этого сделать не сумели, другим нужно решить с турками что-то ещё, а мы будем менять позицию Молдовы в угоду временным интересам”, - сказал Владимир Воронин.

Депутат Влад Батрынча сообщил, что ПСРМ поддерживает создание комиссии. Парламентарий подчеркнул, что Служба информации и безопасности не подконтрольна главе государства, и он не имел возможности повлиять на ситуацию.

Будучи вынесено на голосование, предложение о создании следственной комиссии не набрало необходимого числа голосов для включения в повестку дня.