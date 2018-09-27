Строятся планы относительно молдавско-российских отношений после парламентских выборов, аналитик

Бывший посол Молдовы в России, аналитик Анатол Цэрану считает, что в ходе встречи президента Игоря Додона с российским вице-премьером Дмитрием Козаком в Москве, обсуждались, скорее всего, не сегодняшние планы, а будущие. „Я думаю, что сейчас строятся планы относительно молдавско-российских отношений, которые будут после парламентских выборов”, - заявил аналитик в интервью для Радио Europa Liberă, цитируемом IPN.

„Думаю, Россия находится перед лицом очень сложной дилеммы. С одной стороны, конечно, она хотела бы, чтобы пророссийская партия выиграла выборы, и чтобы ее влияние в Республике Молдова было решающим много лет вперед. С другой стороны, однозначная победа пророссийской партии будет означать, что Россия должна взять на себя и обязанности финансирования, экономической помощи для Республики Молдова, экономика которой находится в плачевном состоянии”, - отметил Анатол Цэрану.

По его словам, с этой точки зрения, Россия не заинтересована в абсолютной победе пророссийских сил, для нее важно, чтобы ее влияние было большим, но, в то же время, чтобы основные обязательства за экономику Республики Молдова продолжали оставаться на плечах Европейского союза и западных партнеров Республики Молдова.

Политический аналитик Оазу Нантой считает, что Москва все больше заинтересована в победе социалистов на выборах в феврале 2019 года, и что Дмитрий Козак может помочь Партия социалистов получить больше мандатов. „ Эти форумы, типа молдавско-российского экономического форума, с участием около 200 бизнесменов из России, не созывается по требованию господина Игоря Додона, который является никем для России, инструментом. Это решение принято в Кремле, так же, как и визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, запланированного на 28 октября, будет элементом предвыборной кампании Партии социалистов, и ничего больше, ничего общего с нашим христианством”, - подчеркнул аналитик.