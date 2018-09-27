Юрие Лянкэ: Наш анализ показывает, что мы идем в одиночку на выборы

Европейская народная партия Молдовы будет участвовать в одиночку в парламентских выборах в следующем году. Председатель партии Юрие Лянкэ говорит, что это решение не окончательное, но именно это показывает анализ, сделанный партией.

Юрие Лянкэ заявил в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, что и лично имеет еще время для принятия решения об участии в парламентских выборах. В то же время, не исключает, что будет баллотироваться в одномандатном округе Чимишлия.

Политик считает, что если к власти придут социалисты, то может быть введен в действие план федерализации Республики Молдова. Кроме того, отношения с Европейским союзом, которые ухудшились, пострадают еще больше.

Обозреватель Николае Негру утверждает, что ПДС и ППДП должны будут сесть за стол переговоров с ДПМ, потому что в противном случае будут иметь место досрочные выборы. „Не знаю, если граждане будут рады еще раз выйти на голосование, и если сами не пострадают из-за этого. И я думаю, что Брюссель и любой другой рекомендовал бы им это ”, - сказал Николае Негру.