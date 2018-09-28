Анатол Царану: «Козак и Додон обсудили не сегодняшную повестку, а ситуацию после выборов»

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак и президент Игорь Додон на встрече в Москве в среду обсуждали не сегодняшнюю повестку дня молдо-российских отношений, а их развитие после парламентских выборов, считает политолог и историк Анатол Цэрану.

Как передает Инфотаг, он отметил в интервью «Europa Libera», что «нынешние полномочия Додона, в том числе в плане урегулирования в Приднестровье весьма ограничены», поэтому Козак скорее разговаривал с ним «как с человеком, имеющим возможность получить реальную власть после парламентских выборов».

«Считается, что влияние Додона может существенно возрасти после февраля, и на встрече обсуждались не вопросы сегодняшнего дня, а предлагались планы отношений между государствами уже после голосования, - полагает эксперт. - РФ в данном случае столкнулась с дилеммой: с одной стороны победа пророссийской партии на выборах сделает влияние России решающим для Молдовы на многие годы. С другой стороны, после такой победы РФ должна будет взять на себя главную роль в оказании финансовой и экономической помощи республике, которая находится в плачевной ситуации».

Политолог считает, что из-за этого «Россия вряд ли заинтересована в абсолютной победе пророссийских сил»: «Для нее важно, чтобы ответственность за молдавскую экономику продолжал нести ЕС и другие западные партнеры. И РФ должна решить, как одновременно и победить, и не брать лишней ответственности».

Комментируя процесс приднестровского урегулирования, Цэрану отметил: «Россия, конечно, хотела бы достичь какого-то более выгодного для себя решения, но необходимо учесть, что нынешнее состояние замороженного конфликта для РФ вполне приемлемо. Кремль контролирует Приднестровье, через левый берег влияет на правый, и возможность изменения статус-кво, которое может выйти из-под контроля, вряд ли интересует Россию».

Эксперт также не исключает возможности возвращения к меморандуму Козака, но «только если на этот раз у РФ будут стопроцентные гарантии, в любом другом случае Россия постарается сохранить статус-кво».