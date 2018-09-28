Ядовитые коробки из-под бананов со свежими батонами возмутили покупателя супермаркета в Кишиневе

В супермаркете Кишинева свежую выпечку начали выносить в старых картонных коробках от бананов.

Житель Кишинева Рустам Оруджалиев пришел в негодование в супермаркете Linella № 25, расположенном в секторе Телецентр напротив Дома радио. Внутри магазина он увидел свежевыпеченные батоны в коробках из-под бананов.

- Если вы думаете что антисанитария и наплевательское отношение к законодательным нормам и вашему драгоценнейшему здоровью - это «удел» исключительно базарных торговцев и кишиневских киосков, то смею вас заверить, вы глубоко заблуждаетесь. Сотрудники этого подразделения «знаменитой национальной сети» считают, что выпечку собственного производства «можно, и даже нужно» доставлять до стеллажей именно в коробках из-под южно-американских и африканских бананов, - рассказал возмущенный Рустам Оруджалиев.

Мужчина обратил внимание на то, что обработка и транспортировка бананов - достаточно грязный процесс. Плоды проходят через руки сборщиков бананов, обрабатываются химикатами и газами для защиты от вредителей и ускоренного созревания. Вся грязь с плодов остается в коробках. Картон, из которого сделана тара для транспортировки бананов, впитывает загрязнители.

- Я не собираюсь разглагольствовать на тему того, через сколько этапов, и каких процессов, проходят эти коробки, а также побывавшие там бананы, «любезно выращенные, собранные и упакованные для вас» заботливыми руками южноафриканских и афроамериканских жителей Эквадора и других стран. Не стану подробно останавливаться на условиях и подробностях их хранения и транспортировки, газов и химикатов, которыми обрабатывают эти экзотические фрукты, оставив это на «откуп специалистов санэпида и фантазии потребителя, - отметил кишиневец.

Для больше доходчивости Рустам показал снимки всей этой грязной цепочки.