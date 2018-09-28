Двух стюардесс и «удачливого» пилота навсегда установили в аэропорту Кишинева

У Международного аэропорта Кишинева появился новый символ - скульптура «Экипаж», олицетворяющая надежность его работы и безопасность полетов.

По замыслу инициаторов создания монумента, этот символ должен напоминать пассажирам о Молдове и помогать сохранить приятные воспоминания о Кишиневском аэропорту. Композиция состоит из трех фигур: в ее центре находится пилот, которого сопровождают две стюардессы.

Работу создал скульптор Вячеслав Жиглицкий, получивший звание почетного гражданина Кишинева. Его работы известны и в Молдове, и во всем мире. Авторству Жиглицкого принадлежат более 50 скульптур, а за свои заслуги он получил множество наград.

- С давних времен скульптура стала восприниматься как художественный язык, а ее символика – одна из самых сильных. Для меня было честью работать над этим проектом, так как мне с первого взгляда полюбилась идея, предложенная компанией Avia Invest. Это очень сложная работа, в которую было вложено огромное количество труда и души, - рассказал автор скульптуры Вячеслав Жиглицкий.

Идея «Экипажа» заключается в том, что именно эти люди играют самую значительную роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров во время полета. Автор утверждает, что у этой скульптуры имеется своя особенность: если пожать руку командиру экипажа, то вам будет сопутствовать удача!

Сегодня, 27 сентября, компания Avia Invest провела торжественную церемонию открытия скульптурной композиции.