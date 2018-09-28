28 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Двух стюардесс и «удачливого» пилота навсегда установили в аэропорту Кишинева
28.09.2018

У Международного аэропорта Кишинева появился новый символ - скульптура «Экипаж», олицетворяющая надежность его работы и безопасность полетов.

По замыслу инициаторов создания монумента, этот символ должен напоминать пассажирам о Молдове и помогать сохранить приятные воспоминания о Кишиневском аэропорту. Композиция состоит из трех фигур: в ее центре находится пилот, которого сопровождают две стюардессы.

Работу создал скульптор Вячеслав Жиглицкий, получивший звание почетного гражданина Кишинева. Его работы известны и в Молдове, и во всем мире. Авторству Жиглицкого принадлежат более 50 скульптур, а за свои заслуги он получил множество наград.

- С давних времен скульптура стала восприниматься как художественный язык, а ее символика – одна из самых сильных. Для меня было честью работать над этим проектом, так как мне с первого взгляда полюбилась идея, предложенная компанией Avia Invest. Это очень сложная работа, в которую было вложено огромное количество труда и души, - рассказал автор скульптуры Вячеслав Жиглицкий.

Идея «Экипажа» заключается в том, что именно эти люди играют самую значительную роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров во время полета. Автор утверждает, что у этой скульптуры имеется своя особенность: если пожать руку командиру экипажа, то вам будет сопутствовать удача!

Сегодня, 27 сентября, компания Avia Invest провела торжественную церемонию открытия скульптурной композиции. 


 
Количество просмотров:
74
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.