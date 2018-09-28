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Общество
Пылающее сердце подарил лучшей танцовщице Молдовы любимый мужчина
28.09.2018

История знакомства победительницы международного хореографического конкурса Ксении Катанэ с Женей оказалась необычной.

Ксения Катанэ хорошо известна в кругах профессиональных танцоров и хореографов. Девушка стала чемпионкой Молдовы по современным танцам, победила на международном конкурсе «Garem festival», а также на многих республиканских танцевальных состязаниях. В интервью для «Блокнота Молдовы» она рассказала о том, как из температуры в -40 °C ей удалось оказаться в тёплых лучах успеха. 

Успех оказался частично шокирующим

- Ксения, ты стала победительницей международного конкурса "Garem festival", проходившего в этом году в Киеве, а также чемпионата Молдовы по современным танцам. Ты победила, потому что повезло?

- Успех был для меня частично шокирующим. Я не предполагала, что смогу стать победительницей в каких-то номинациях, так как знала, какие сильные танцоры на Украине. Побывав на конкурсах высокого ранга, хочешь или нет, преодолеваешь сложности внутри себя, понимаешь, что если находиться в смятении, то это только усугубит твое состояние и повлияет на ход выступления. Я не считаю, что победила случайно – к результату я всегда иду во всеоружии, какой бы это ни был конкурс: чемпионат Молдовы, кубок Молдовы, международный конкурс на Украине и прочие.

- С чего началось твоё увлечение танцами?

- Это произошло в 5 лет благодаря моей маме. Самые близкие знали, что с рождения у меня были слабые ножки, и тогда мама решила, что лучше всего мне помогут танцы. Так началось мое увлечение, которое переросло в будущую профессию.

- Помимо учебы в Институте искусств, ты еще успеваешь работать хореографом. Чему ты стараешься в первую очередь научить детей, которые приходят к тебе на занятия? Как считаешь, у нас развито понимание культуры танца?

- В первую очень я прививаю детям чувство любви к искусству. Мне редко удается посещать какие-то мероприятия, так как в последнее время очень занята. Это привело к тому, что я частично выпала из последних тенденций культуры танцев. Для ее развития необходимо водить подрастающее поколение на концерты, в театр, всесторонне развивать ребят. Советую родителям заниматься этим, а не просто дарить детям очередной новый телефон, в который они всецело будут погружены.

- Часто бывает, что творение живет отдельно от своего творца. Искусство танца невозможно без артиста, поскольку он – и творческое произведение, и материал. Как ты на это смотришь?

- Я думаю, что творение имеет право на жизнь и без своего творца. Можно провести аналогию с рождением ребенка: родители дают ему жизнь, воспитывают, а потом он идет вперед сам и несет в себе их любовь и заботу. Танцор может придумать направление в танце, передать свои знания ученикам, и они уже будут нести творчество в массы или на базе полученных знаний будут придумывать что-то новое. Это бесконечная цепочка, которая с каждым звеном только крепчает.

Ксения Катанэ завоевала Кубок Молдовы-2018

Меня на несколько секунд оглушило

- Ты успела поучаствовать в огромном количестве всевозможных состязаний. Жюри всегда объективно оценивает выступления участников?

- Участвуя каждый год всё в большем количестве соревнований, я начинала яснее понимать, почему мне поставили тот или иной бал. Система оценивания постоянно совершенствуется, переходит уже в технический процесс. Вместо бумажных листочков сегодня можно увидеть специальные планшеты, в которых есть система подсчета и вычитания. Тем самым жюри экономит время на записях и может лучше рассмотреть каждого участника. Думаю, такая техническая организация способствует максимальной объективности взгляда. Конечно, при оценивании иногда проглядывает и человеческий фактор, но я еще ни разу не сталкивалась с несправедливым судейством.

- У тебя есть желание попробовать себя на популярном телевизионном шоу «Танцы»?

- Как и у многих танцоров, у меня, конечно же, есть желание пойти на проект «Танцы». Но нельзя выйти на сцену подобного проекта с одним лишь желанием. Без основ классики, модерна, народных танцев, хопа и многих других направлений даже не стоит пробовать идти на кастинг, не говоря уже о других этапах. Я хочу развить себя максимально, прежде чем покорять такие высоты.

- Насколько искусство танца популярно и востребовано у нас в Молдове? Как часто проходят мастер-классы профессионалов из других стран? В каком направлении развивается хореография сейчас?

- Танцы с каждым годом становятся в Молдове всё более востребованными и популярными - возможно, благодаря таким проектам, как «Танцы», «Танцуют все» и др. Если присмотреться к профессиональному росту отечественных танцоров, можно заметить, что уровень мастерства становится всё выше, а это значит, что у нас дома проводится много мастер-классов заграничных гостей. Доминирующие направления проявляются на конкурсах, где становится видно, какие категории представлены шире остальных. За последние три года лидерами среди танцевальных направлений стали dance show, modern, hip-hop, jazz, funk, disco. Всё больше детей и их родителей выбирают именно их.

- У творческих людей бывают не только победы, но и провалы. Расскажи о своем самом неудачном выступлении. 

- Самое неудачное выступление у меня было год назад. Это был кубок Молдовы 2017 года. Как обычно, я готовилась к очередной номинации, но не успела пройтись по площадке и проверить, насколько скользкий пол. Это и стало моим фиаско. После пары шагов и маха через высокий гранд ронд моя опорная нога соскользнула, и я начала падать. Спасла быстрая реакция: я успела в последний момент подложить под голову руки, чтобы хоть немного смягчить удар. Но это меня не спасло. Я упала на всю левую часть тела, но сильнее всего досталось бедру. Меня на несколько секунд оглушило, я даже не могла встать, но в конце концов собрала все свои силы и поднялась. Было понятно, что продолжать выступление невозможно. Как потом выяснилось, если бы я упала немного иначе, была бы трещина в кости. После конкурса рассказали, что полы натерли воском для лучшего скольжения, приготовив площадку для бальников, но не учли, насколько такой пол опасен для исполнителей народных и цыганских танцев.

- У тебя есть таланты помимо хореографического? 

- Мне часто говорят, что у меня прекрасный талант к рисованию, который достался от мамы, в молодости прекрасной художницы, и созданию мелких украшений ручной работы. Но это, скорее, хобби, которым приятно занять себя в свободное время.

- Чему бы ты хотела научиться?  

- Я всегда мечтала научиться играть на фортепиано и гитаре, но из-за нехватки времени, да и финансов, от которых мы все зависим в той или иной мере, возможности не представлялось. После окончания университета я с удовольствием начала бы обучаться игре на этих прекрасных инструментах.

- У тебя насыщенная жизнь. Как ты расслабляешься после напряженного периода?

- Жизнь действительно насыщенная, с этим не поспоришь. Если честно, то у меня не хватает времени на «расслабиться», всегда приходиться держать себя в тонусе. Моменты, когда такие случаи всё же выпадают, я посвящаю, в большей степени, сну и горячим ванным процедурам, чтобы мое тело могло расслабиться.

У Ксении уже много наград  

«Памятник жене моряка» поразил

- Из какой страны тебе не хотелось возвращаться, когда заканчивались соревнования?

- Из Италии. Там есть удивительное место, Брессаноне, на границе с Германией, где проходил чемпионат мира по всем танцевальным направлениям в мире. Это городок необычайного гостеприимства и изысканности. Он покорил меня до глубины души.

- Расскажи о любой достопримечательности, которая тебе запомнилась.

- Весной этого года я была в Одессе. Мы с руководителем приехали за день до конкурса, чтобы расположиться и отдохнуть с дороги в отеле. Конечно, мы не можем очень долго сидеть на одном месте, поэтому решили прогуляться. Оказавшись в центре, мы сразу же решили пойти на причал. Там мы увидели несколько памятников. «Памятник жене моряка» поразил больше всего, как и табличка, которая была рядом с ним: «Той, что в нелегкий час печали, когда уходят корабли, вся остается на причале, у соблазнительной земли…» Там был сильный ветер, и я как раз стояла рядом с памятником. В один момент руководитель крикнула: «Замри!». Так и получилось фото.

- Какие места в Молдове можно назвать отличающимися от остальных достопримечательностей земного шара? 

- У нас в Молдове существует эксклюзивная достопримечательность в городе Крикова – винные подвалы. Люди прозвали это место подземным городом. Его площадь может удивить не только туриста, но и любого жителя Молдовы, который посещает его в первый раз. По правде сказать, я считаю, что наша республика – это настоящая достопримечательность всего земного шара. На международных соревнованиях я всегда приглашаю коллег к нам в гости.

- У тебя есть любимый вид спорта, который приносит удовольствие?

- Танцы – и работа, и увлечение, и спорт, который приносит мне удовольствие. Стоит отметить, что за последние годы танцы по уровню физической нагрузки и сложности стали наравне со многими видами спорта. Если рассматривать мир спорта в целом, то мне очень нравится баскетбол.

- Ты приехала в Кишинев из Сургута. Как с годами изменяется столица Молдовы и как изменяется этот российский город?

- Я переехала в Молдову, когда мне только исполнилось 11 лет. Какие у ребенка могут быть впечатления от Сургута (север России), когда -40 зимой – это нормально? (смеется) К сожалению, я редко навещаю свой город, но надеюсь, это изменится в будущем. Каждый город меняется по-своему, и я не могу сказать, что какой-то из них лучше или хуже. Главное, что любовь к ним живет во мне.

- Совсем недавно ты закончила Городской театральный лицей. Насколько ощутимым был переход к полноценной взрослой жизни?

- Я не ощутила явного перехода, так как уже в старших классах начала подрабатывать, чтобы потом было легче адаптироваться к взрослой жизни. Благодаря этому я успела себя зарекомендовать. Сейчас для меня открылась следующая вселенная, новая и удивительная.

- Чего не хватает молодежи в Кишиневе? 

- Нам не хватает мест, где можно было бы дружно собраться и всем вместе отдохнуть. В Кишиневе таких мест катастрофически мало, большинство их них – в плохом состоянии. А те заведения, в которых всё красиво и прилично, баснословно дороги. Сегодня практически каждый третий, достигший 18-ти лет, уже работает, и хороший отдых для него просто необходим. Также не хватает социальной справедливости. Мы прекрасно видим, как процветает «кумовство», которое преграждает пути для развития. Во многом из-за этого талантливые люди с высоким потенциалом хотят покинуть нашу страну. Их, конечно же, нельзя в этом винить.

Ксения замерла у «Памятника жене моряка» в Одессе

Иногда мы просто лежим тюленями

- Рядом с тобой есть любимый человек. Расскажи, как вы познакомились.

- История нашего знакомства весьма необычна. Мою лучшую подругу пригласили на свидание, и она предложила мне пойти вместе с ней, поддержать ее. Всё было замечательно, они начали общаться, но вскоре их отношения оборвались, так толком и не начавшись. Мне была интересна причина столь быстрого разрыва, но подруга не хотела говорить, и тогда я напрямую спросила у парня. Слово за слово, мы стали общаться, знакомство перешло в крепкую дружбу, а вскоре и в отношения.

- Казалось бы, в наше время образ некрасовской женщины уже неактуален. Но до сих пор видно, что инфантильность некоторых мужчин не дает забыть строчки из стихотворения Некрасова: «И коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Ты сталкивалась с этим в своих отношениях?

- Мужчины как дети, только с годами меняются игрушки. Я сталкивалась с подобным, но такое поведение было в пределах разумного, ведь есть большая разница между инфантильностью и легким отношением к жизни. 

- Где и как вы с молодым человеком любите отдыхать? Как он относится к главному делу твоей жизни – танцам – и твоему участию в них?

- На отдых у меня почти не хватает времени. Сейчас для нас удача, если видимся пару раз в неделю. Но мы стараемся с Женей отдыхать вместе как можно чаще. Любим проводить время на природе, лежать и смотреть какие-то фильмы, общаться с близкими друзьями. Мы совмещаем активный отдых с периодами, когда просто лежим тюленями. (улыбается) К делу моей жизни он относится с пониманием и уважением. Ему не нравится, что я занята 24/7, но он понимает, что танцы – это вторая я, и любит меня такой.  

- Женя ревнует тебя к партнерам?

- Не замечала, если честно. Женя не привык слишком открыто демонстрировать свои эмоции. Скорее всего, ревнует немного, но не показывает этого. У нас всё хорошо.

- А как насчет свадьбы?

- Еще не задумывались. Посмотрим, как сложится. Когда подарит кольцо, тогда и подумаю. (смеется)

Ксения красиво не только танцует, но и играет в биллиард 

Ксения любит бывать на природе

Провокатором ссор часто являюсь я

- В чём, по-твоему, заключается женское счастье?

- «Однажды ты встречаешь особенного человека и понимаешь, что хочешь с ним быть. Всегда. Тебе хочется делать с ним абсолютно всё. Ходить по магазинам и покупать фрукты, готовить вместе обед, ехать куда- нибудь в машине и слушать музыку. Тебе хочется держать этого замечательного человека за руку и никуда не отпускать. Тебе просто отчаянно надо говорить с ним обо всем на свете или подолгу молчать, положив ему голову на плечо, когда вы вместе смотрите на звёзды. Мечтать, строить планы на будущее, загадывать желания и исполнять их. Тебе хочется совместных праздников, поездок на природу и к друзьям. Всего того незначительного, что составляет нашу жизнь и что мы обычно совсем не ценим в одиночестве. А с ним всё это имеет огромную важность. Тебе хочется не только жаркого секса с ним и ярких выходных, но и простых серых будней. Хочется о нем заботиться, повязывать тёплый шарф, чтобы не простудился и следить, чтобы хорошо поел. Наверное, это и есть любовь…» - сказала Алина Ермолаева. Для меня эти слова олицетворяют то женское счастье, о котором многие говорят.

- Расскажи о самом необычном подарке, который он для тебя сделал.

- Все его подарки были необычными и милыми, но самый запоминающийся был недавно. Я отдыхала дома, когда Женя позвонил и сказал: «Выйди на балкон!» Под окном я увидела красные розы, а из свечей было выложено сердце. Это было волшебно!

- Как часто вы ссоритесь? Кто обычно является провокатором, кто первым идет на примирение? 

- Провокатором ссор, как правило, являюсь я. Могу игнорировать его весь день, потому что занята. Но на примирение мы идем вместе, потому что не ссоримся по пустякам. Мы оба отходчивые, и если вдруг случается что-то серьезное, конфликт разрешается сам собой. Ни одна ссора не стоит потраченных на нее нервов. 

- Если придется выбирать между материнством и успешной карьерой, что для тебя будет важнее?

- Для меня важнее материнство. Но я сделаю всё возможное, чтобы совмещать семью и работу. Ведь везде необходима любовь для рождения прекрасного.

Ксения с любимым Женей


 
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