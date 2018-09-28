Трибуна ООН - о развитии событий по вопросу вывода иностранных вооруженных сил из Молдовы

Эксклюзивное интервью ГИА «МОЛДПРЕС» премьер-министра Павла Филипа накануне визита в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

МОЛДПРЕС: Г-н премьер-министр, каковы ожидания Республики Молдова от нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН? С каким сообщением выступит Республика Молдова на этом важном форуме?

Павел Филип: Ожидания от этого глобального форума всего международного сообщества, а не только Республики Молдова, всегда велики, потому что в течение этой недели на высоком сегменте ООН главы государств, правительств и министры иностранных дел обсудят вызовы глобального и регионального характера. К сожалению, проблемы не уменьшились, а еще более усложнились. С этой трибуны мы выслушаем предложения по решению самых актуальных глобальных проблем, обеспечению мира и благополучия на международном уровне. Республика Молдова должна быть частью этих решений.

ООН с 73-летней историей – чрезвычайно сложная структура, призванная согласовывать интересы большинства государств мира. Сегодня, однако, почти единая позиция государств-членов заключается в том, что организация нуждается в реформировании и адаптации к текущим реалиям. Возможные расхождения касаются характера реформ и точного способа их проведения.

В этой связи Республика Молдова поддерживает инициативы генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, запущенные одновременно с началом его полномочий. Во-первых, реформа по улучшению работы Секретариата ООН в области мира и международной безопасности, которые ставят на первый план цель по предотвращению конфликтов, также решение о пересмотре системы развития ООН, чтобы она могла эффективно способствовать достижению Целей устойчивого развития, согласованных три года назад. В свою речь, с которой я выступлю 28 сентября 2018 года, я также включу позицию нашего государства по реформе одного из главных органов ООН – Совета Безопасности.

Эти реформы крайне важны, чтобы такая масштабная международная организации, как ООН, могла справляться со все более сложными вызовами на глобальном уровне, таким образом обеспечивать свою актуальность и универсальность.

Также, несомненно, трибуна Генеральной Ассамблеи ООН служит для нас средством информирования международного сообщества об успехах в реализации Программы 2030 года, динамике выполнения обязательств, взятых Республикой Молдова в Соглашении об ассоциации РМ-ЕС, а также о развитии событий в нашей стране по вопросу вывода иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.

Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою признательность за то, что ООН услышала наш призыв взять на себя активную роль в поддержании мира и международной безопасности, в обеспечении суверенитета и территориальной целостности государств-членов, в соответствии с Уставом ООН.

Я рад констатировать, что впервые с момента принятия Республики Молдова в ООН Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, которой объявила, что политическая обусловленность, лежащая в основе продолжающегося отказа Российской Федерации вывести свои вооруженные силы и вооружения с территории Республики Молдова, несовместима с нормами международного права и Уставом ООН.

МОЛДПРЕС: Какие еще мероприятия, встречи запланированы в рамках текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН?

Павел Филип: Как вы хорошо знаете, высокий сегмент – одно из самых насыщенных дипломатических событий, с переполненными повестками дня у всех присутствующих официальных лиц. Я проведу двусторонние встречи с европейскими и американскими лидерами. Кроме того, будет подписан Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов – важный документ в области социальной интеграции. Кроме того, в ходе визита будут представлены инвестиционные возможности Республики Молдова в формате круглого стола с представителями Делового совета по международному взаимопониманию.

Хочу подчеркнуть организацию Республикой Молдова одного события, проводимого в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций, озаглавленного «Проектирование современного, инклюзивного, сосредоточенного на людях видения: опыт Республики Молдова в продвижении Программы устойчивого развития».

С сентября 2015 года, когда Республика Молдова присоединилась к другим 192 странам-членам ООН, принявшим Декларацию саммита по устойчивому развитию, наша страна всецело привержена выполнению реформ, которые отвечают потребностям и чаяниям граждан Республики Молдова, и мобилизовала усилия по ликвидации всех форм бедности, борьбе с незаконными действиями и поднятию проблем изменения климата. Мы ждем поступательной динамики усилий по достижению Целей устойчивого развития до 2030 года и рассчитываем на поддержку и опыт Организации Объединенных Наций в этом отношении.

Программа развития Организации Объединенных Наций признала ощутимый прогресс Республики Молдова в осуществлении Программы 2030 года и, следовательно, приветствовала инициативу по представлению перед международным сообществом достигнутых нашей страной результатов. В рамках этого мероприятия будет затрагиваться, в том числе роль гражданского общества, частного сектора и других партнеров в целях укрепления видения развития Республики Молдова. В то же время будет подчеркиваться важность сотрудничества между Республикой Молдова и Организацией Объединенных Наций в достижении Целей устойчивого развития.

МОЛДПРЕС: Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию Республики Молдова о выводе иностранных вооруженных сил с территории страны, за которую проголосовали 64 страны. Каковы следующие действия в отношении этой резолюции?

Павел Филип: Принятием Резолюции о выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова Генеральная Ассамблея подтвердила, что Российская Федерация покушается на суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова, отказываясь соблюдать нормы международного права и принципы Устава ООН. Следовательно, Российская Федерация должна безоговорочно, полностью и безотлагательно вывести свои вооружения и вооруженные силы с территории Республики Молдова.

Резолюция является документом ООН, призванным усилить поддержку со стороны организации суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. В этой связи я хотел бы выразить нашу глубокую признательность всем государствам-членам, которые поддержали принятие резолюции.

Эта тема будет оставаться в поле зрения ООН и в будущем. Так, на прошлой неделе Генеральный комитет и Генеральная Ассамблея ООН приняла путем консенсуса решение о включении в повестку дня 73-й сессии нового пункта, озаглавленного «Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова».

В то же время считаю важным возобновить дискуссии на уровне ОБСЕ о необходимости завершения вывода российских вооруженных сил, незаконно находящихся на территории Республики Молдова.

И последнее, но не менее важное: мы продолжим наши усилия на правительственном уровне по консолидации мер и протоколов, заключенных на благо людей с двух берегов Днестра.