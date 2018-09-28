В Кишинёве мужчина заживо сгорел в собственном автомобиле

Мужчина заживо сгорел в автомобиле, который был припаркован во дворе дома на Буюканах. Трагедия произошла минувшей ночью. В машине раздался взрыв и вспыхнуло пламя. Жильцы ближайших домов говорят, что проснулись от сильного шума.

"Соседи сказали, что услышали взрыв, пламя охватило машину. По их словам я понял, что внутри находился человек. Может от сигареты, или еще что-то случилось".

Обгоревшее тело мужчины обнаружили спасатели.

"В автомобиле марки ВАЗ нашли тело, которое пока не идентифицировали. Автомобиль практически полностью сгорел".

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.