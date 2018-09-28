Молдавских мигрантов нашли убитыми в поле под Москвой

Тела двух граждан Молдовы нашли в поле под Можайском в Москвоской области. Они были лишь слегка присыпаны землей, и, по оценкам экспертов, пролежали в поле около месяца. На телах обнаружены следы ножевых ранений.

По данным следствия, одному из мужчин было 42 года, другому - 34. По месту регистрации они не проживали. Мужчины видели в строительном вагончике в деревне неподалеку от Можайска.

Мотивы убийства предстоит установить. Тела отправили в морг для проведения экспертизы.