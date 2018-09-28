28 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Исследователи опробовали революционную вакцину против туберкулеза
28.09.2018

Туберкулез считается одним из самых смертоносных инфекционных заболеваний в мире. В год он убивает более 1,6 миллиона человек, отмечает CBS News. Но новая вакцина - M72/AS01 - может изменить ситуацию.

На сегодняшний день завершена вторая фаза испытаний вакцины. Она проводилась почти на 3600 взрослых в Кении, ЮАР и Замбии. Все добровольцы были недавно заражены туберкулезом и уже были привиты стандартной вакциной. Половине добровольцев ввели новую вакцину, а остальным - плацебо.

В среднем через 2,3 года в группе получивших плацебо легочная форма туберкулеза развилась у 22% человек. А в группе получивших новую вакцину - всего у 10%. При этом новая вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов (отмечалось преимущественно раздражение в месте введения или простудные симптомы).


 
Количество просмотров:
39
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.