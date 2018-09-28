Исследователи опробовали революционную вакцину против туберкулеза

Туберкулез считается одним из самых смертоносных инфекционных заболеваний в мире. В год он убивает более 1,6 миллиона человек, отмечает CBS News. Но новая вакцина - M72/AS01 - может изменить ситуацию.

На сегодняшний день завершена вторая фаза испытаний вакцины. Она проводилась почти на 3600 взрослых в Кении, ЮАР и Замбии. Все добровольцы были недавно заражены туберкулезом и уже были привиты стандартной вакциной. Половине добровольцев ввели новую вакцину, а остальным - плацебо.

В среднем через 2,3 года в группе получивших плацебо легочная форма туберкулеза развилась у 22% человек. А в группе получивших новую вакцину - всего у 10%. При этом новая вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов (отмечалось преимущественно раздражение в месте введения или простудные симптомы).