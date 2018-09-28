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ПСРМ может быть исключена из предвыборной гонки
28.09.2018

Депутат-социалист Григорий Новак не исключает, что Партия социалистов может быть исключена из избирательной гонки на парламентских выборах. Политик говорит, что это возможно в качестве наказания за определенные действия, передает IPN.

„Мы видели, что в последнее время Демократическая партия прибегает к различным акциям, чтобы спровоцировать президента страны и Партию социалистов на различные действия. Зная их повадки, тактику и манеру действовать в той или иной форме, мы видели, как власть, с помощью различных инструментов, сначала провоцирует, а затем жестко наказывает. Например, ПСРМ может быть исключена из предвыборной гонки по различным причинам. Они найдут причину”, - заявил депутат-социалист в рамках передачи „Acces direct” на телеканале НТВ Молдова.

Кроме того, депутат говорит, что власть провоцирует и президента Игоря Додона, сославшись на ситуацию, связанную с назначением двух новых министров в Правительстве Филипа.

Юрист ПСРМ Фадей Нагачевский утверждает, что с 2016 года, когда был избран президент Игорь Додон, имеет место попытка деинституционализации института президента и ограничение полномочий главы государства. Он сослался на действия правительства и Конституционного суда, связанные с временным отстранением от должности Игоря Додона с целью назначения новых министров. „Президент-это политический институт, призванный быть посредником между ветвями власти. С ним нужно найти консенсус, нельзя навязывать президенту то, что хочет правительство на определенном этапе, потому что он избирается народом и в соответствии с принципами представительства и стабильности функции, он, в случае ошибок или политического бездействия, отвечает перед гражданами, а не перед Канду или Филипом”, - отметил Фадей Нагачевский.

По его словам, президент Игорь Додон не получил информацию о двух кандидатах и должен был узнать об их честности из журналистских расследований и на сайтах судов. Юрист считает, что такое отношение не может считаться институциональным сотрудничеством. Кроме того, он утверждает, что власть могла бы избежать конфронтации с президентом, если утвердила бы временное исполнение этих двух функций.


 
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