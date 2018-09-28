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Авто
Власти Молдовы утвердили новые правила для автовладельцев
28.09.2018

Незначительные дорожно-транспортные происшествия будут протоколироваться по упрощенной процедуре путем констатации ущерба по обоюдному согласию. Депутаты парламента Молдовы проголосовали в первом чтении за соответствующие изменения в законодательство страны.

Изменения предполагают, что участники мелкой аварии смогут на месте заполнить специальный формуляр, написать заявление о возмещении ущерба и отнести их в страховую компанию. В то же время у водителей должна быть страховка ОСАГО или "Зеленая карта".

В специальный формуляр будут вноситься данные об участниках аварии, информация о свидетелях, если таковые имеются. Кроме того, виновник ДТП должен в письменной форме признать свою вину. Страховой компании нужно будет предоставить фотографии с места ДТП. На них должны быть отражены общая панорама с места аварии, регистрационные номера, поврежденные детали, тормозные следы и осколки деталей.

Формуляр о взаимном признании ДТП будет применяться в случае мелких аварий, в которые вовлечены не более двух транспортных средств, а повреждение автомобилей является незначительным. Если у участников ДТП обнаружены телесные повреждения, или на месте инцидента задеты дорожные установки (столбы, заборы, здания), процедура взаимного признания не применяется. Страховая компания вправе отказаться от возмещения ущерба в случае, если документы оформлены некорректно или в них внесены ошибочные данные.

Подобная процедура давно действует в других странах и помогает полиции сэкономить время и деньги, потраченные на оформление протоколов.

 


 
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