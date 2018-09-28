Российские архитекторы: Кишиневу необходим капитальный ремонт

В ходе работы Молдо-российского экономического форума, прошедшего в Кишиневе в период с 20 по 22 сентября, состоялась дискуссия на тему «Комфортная городская среда – Умный город».

Российские и международные эксперты в области архитектуры и градостроительства поделились опытом и провели анализ состояния главного города Молдовы – Кишинева, передает a-tv.md.

«Вы хотите получить все рецепты получения комфортной жизни от главного архитектора города! Это неправильно, так не бывает. Архитектура это только инструмент, который находит решения и эти решения воплощаются. Для того, чтобы составить реальный план развития города одной архитектуры мало. Здесь нужна еще политическая воля, - раз. Деньги, - два. И толковое техническое задание. Потому что комфортная жизнь это не только когда красиво. Это когда еще есть возможность детей учить, работать, коммуницировать между собой, когда есть еще куча проблем, которую сегодня решают врукопашную», - отметил архитектор, председатель комитета по информационным технологиям Московского регионального отделения «Деловая Россия» Никита Северинов.

Эксперт отметил, что Кишинев сильно обветшал, и ему необходим ремонт жилищного фонда. В подобном состоянии находятся большинство городов Молдовы. Архитектор отметил, что большинство лифтов в жилых домах Кишинева – российского производства, которые нуждаются в замене, так как отработали более чем 30-летний срок.

«Есть такое понятие: комплексное развитие территории. Надо рассматривать не только город, а город с прилегающими территориями. Нужно понимать, как организовать жизнь города, потому что город – это живой организм, который включает в себя кучу систем, в том числе, социальную системы, образовательные, природоохранные и многое другое», - отметил Никита Северинов.

Властям Кишинева необходимо в области развития городской инфраструктуры перенять опыт других городов. Никита Северинов отметил, что такими примерами может послужить Москва, Париж, Варшава, некоторые города Тайланда и другие. При этом он отметил, что как только появится видение Кишинева в будущем, необходимо привлечь бизнес-среду, которая также будет заинтересована в этих проектах, и готова будет инвестировать в их реализацию.

«Мы сейчас пытаемся нащупать принципиальные моменты, которые позволят сформировать и задачи и возможности их реализации. Потому что мечтать можно, но толку от этого не много. Нужно находить нормальные организационные решения и это задача, в том числе, и нас с вами как бизнес сообщества, и, прежде всего, тех органов управления, которые мы с вами избираем, содержим, формируем», - отметил Северинов.