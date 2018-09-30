КС Румынии признал, что однополые пары могут называться семьей

Конституционный суд Румынии опубликовал в четверг мотивационную часть решения, согласно которому однополые супружеские пары могут считаться "семьями" и проживать на территории страны, если один из супругов является гражданином ЕС.

"Отношения между парой, созданной людьми одного пола, относятся к области "частной жизни", а также к области "семейной жизни", так же, как и отношения между гетеросексуальной парой", — говорится в решении КС, передает ria.ru.

В июле этого года КС принял решение, что государство должно признать право на пребывание в Румынии однополым парам, заключившим брак в другой стране, если один из них является гражданином ЕС.

"Компетентные органы румынского государства не могут отказать в праве пребывания на территории Румынии лицу, связанному законным браком, заключенном в одном из государств ЕС, с гражданином Румынии, проживающим в Румынии, или гражданином другой страны Европейского союза, имеющему право пребывать на территории Румынии, на основании того, что внутреннее румынское право не признает однополых браков", — говорится в решении суда.

В 2012 году гражданин Румынии Адриан Коман обратился в суд для признания на родине брака с американцем Клейборном Робертом Хэмилтоном, заключенном в Брюсселе двумя годами ранее. Пара решила переехать в Румынию, но власти отказались предоставить Хэмилтону вид на жительство.

Конституционный суд Румынии обратился в Европейский суд с просьбой вынести решение по этому вопросу. В июне 2018 года Европейским судом было установлено, что граждане ЕС, заключившие однополые браки, имеют право жить в любой стране Союза, даже там, где однополые браки не признаются.

Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти однополые связи стали законными.