Молдова готовится к приёму беженцев

Правительство Республики Молдова дополнило перечень документов, которых достаточно для въезда в страну, несколькими позициями.

Теперь для того, чтобы попасть в Молдову, жителям (не гражданам, а именно жителям) некоторых стран достаточно иметь не паспорт, а «Проездной документ для беженцев» (Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 года), или «Проездной документ для лиц без гражданства» (Конвенция о статусе лиц без гражданства» от 28 сентября 1954 года), или проездной документ для апатридов (Конвенция о статусе апатрида от 28 сентября 1954 года), передает mybusiness.md.

Теперь эти справки называются «документ, принятый Республикой Молдова для пересечения границы».

В список государств, из которых могут прибыть вышеперечисленные категории граждан, включено 53 страны.

Среди них есть и развитые европейские страны, входящие или не входящие в Евросоюз. Есть и государства, откуда беженцы смогут прибывать напрямую: Исламская Республика Афганистан, Республика Кирибати, Республика Мозамбик, Республика Науру, Федеративная Республика Нигерия и др.

Документ, контрассигнованный министрами иностранных и внутренних дел, вступил в силу.