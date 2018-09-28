Что будет, если политики признают себя клоунами?

Издавна умение рассмешить публику считалось наивысшим искусством среди актеров. Настоящий шут становится властителем умов и душ, люди ловят каждое его слово, а его высказывания становятся народным фольклором. Однако власть шутов закончилась, когда у них появились конкуренты – политики.

У политиков нашлось убийственное преимущество перед кривляющимися клоунами – умение говорить с серьезными лицами, делая вид, будто сказанное – сущая правда. А ведь именно это и вызывает у зрителей наибольший приступ веселья! Базарные и придворные паяцы не выдержали такого коварства и канули в лету. Политики же достигли небывалых высот лицедейской славы: служить не только источником всенародного юмора, но и самим становиться его персонажами!

Много ли вы знаете анекдотов про клоунов и комиков? А про политиков? То-то же! Но вот что странно: попробуйте назвать какого-либо из политиков клоуном, и тот смертельно оскорбится! Наверное, это просто психологический комплекс, от которого стоит избавиться. Представьте, как бы изменилась вся мировая политика, если бы все ее участники наконец-то признали себя теми, кем являются! Примечание: все персонажи этой фантазии являются реальными, равно как и их заявления.

...73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН по новым правилам. Теперь это не место скучных заседаний и протокольных речей, а место лучших в мире юмористическо-политических выступлений! Ежегодно каждая страна отправляет свою делегацию политиков-юмористов в Нью-Йорк, чтобы посоревноваться в искусстве самой смешной политической демагогии. Правила конкурса просты – заставить международное жюри рассмеяться, при этом остроумно отвечая на каверзные вопросы модератора. От Молдовы первым выступает один из сильнейших комиков, Павел Филип.

- Может, старую добрую шутку? – подумал Филип. - Главная тема моего сегодняшнего выступления – требование вывести российские войска с оккупированной территории Молдовы... - начал было он и осекся. Зал и жюри сидели с кислыми лицами, словно проглотили лимон. Лишь самый юный делегат, трехмесячная дочь премьера Новой Зеландии, оценила шутку, начав радостно агукать.

- Господин Филип, про вывод русских оккупантов было в прошлый раз - ядовито сказал модератор. А шутка, повторенная дважды, уже не смешна никому!

- Как это никому? - начал растерянно оправдываться молдавский резидент, - вон, самый юный участник оценила, а ведь устами младенца...

- Не несите чепуху, она эту шутку просто еще не слышала, так как во время вашего прошлого выступления ее еще не было на свете! - резко обрывает модератор, - вы выбываете из конкурса! Кто у вас следующий?

Хитро улыбаясь, на трибуну выходит Адриан Канду и с ходу начинает свежий прикол про отношения с Россией. На моменте "Отношения могут строиться только на основе взаимоуважения. Или мы сотрудничаем на равноправной основе, или...". Члены жюри от США и ЕС дружно прыснули. Почетный гость от МВФ ухмыльнулся.

Ободренный, Канду продолжает: "Созданы все условия, чтобы парламентские выборы в феврале были корректными".

Еле сдерживая смех, член жюри от Евросоюза спрашивает: "Что, как с примаром?".



- Ситуация с выборами в Кишиневе не была из ряда вон выходящей - начинает молдавский резидент. Видя, как еврочиновник начинает хихикать, а зал - цинично улыбаться, он озвучивает главный гэг: "Вообще таких случаев в Молдове было 37". Зал взрывается гомерическим смехом.

- Браво, господин Канду! - говорит модератор, - Попробуйте теперь как можно смешнее ответить на вопросы зрителей, которые я вам озвучу. Вот первый: евродепутат Пятрас Ауштрявичус считает, что достигнутый уровень реформ в Молдове неудовлетворителен. Что скажете?

Андриан Канду покопался в памяти и вдруг вспомнил недавно услышанную хохму от одного провластного журналиста: "Демпартии, на самом деле, есть о чем рапортовать. Просто общественность реформы как-то не замечает".

- А вы мастер тонкого юмора - улыбается модератор, - ведь евродепутат - это не молдавская общественность! А как вам такое - НКО RISE Moldova пишет, что у Плахотнюка есть дорогие зарубежные виллы?

- Если он не указал их в декларациях, значит они ему не принадлежат - с твердостью отвечает Канду.

- Это великолепный ответ! - восторженно кричит модератор, а зал аплодирует стоя.

У жюри больше нет сомнений в том, какая страна прислала самого остроумного и находчивого политика. Генеральная ассамблея ООН единогласно принимает резолюцию о премировании Молдовы из фонда МВФ в качестве приза и дает ей право на год председательствовать в Совбезе...

Вот это настоящая политика!