Додон: Порознь каждый из нас становится лёгкой геополитической добычей

Республика Молдова будет и далее развивать и укреплять сотрудничество в рамках СНГ в самых различных областях – культурной, гуманитарной, экономической, социальной и многих других.

– У нас много общего: десятки лет общей истории; общие этапы, когда мы вместе преодолевали трудности; общие победы, такие как Победа в Великой Отечественной войне. Но в то же время мы разные. У Молдовы есть свои национальные интересы. Мы хотим строить взвешенную внешнюю экономическую политику. Мы не будем прозападными или провосточными, мы будем промолдавскими, нейтральной страной. Мы не будем строить отношения с кем-то против кого-то, а будем исходить из того, что лучше для Молдовы и ее граждан. Для Молдовы сотрудничество в рамках СНГ – это хорошо и выгодно, так же как некоторые общие проекты с ЕС, с ЕАЭС, с Турцией и другими. И мы будем развивать это сотрудничество, несмотря на мнения разных советчиков и псевдопартнёров, – подчеркнул президент, передает aif.md

Игорь Додон выразил уверенность: мы должны стремиться к общей стратегии – общей Европы от Лиссабона до Владивостока.

– Будущее за этим. Считаем целесообразным переговоры по свободной торговле между СНГ – ЕС и ЕАЭС – ЕС, – отметил он.

Президент также добавил, что “перед нами стоят общие вызовы, находить ответы на которые лучше вместе, чем порознь”.

– Именно поэтому я считаю, что нам нужно как можно чаще встречаться в этом и других форматах, обсуждать общие вопросы, находить решения, реализовать совместные проекты. Даже в сложных вопросах, таких как торговля, энергетика, миграция, компромиссы возможны. Для этого нужен диалог. Сложный, непростой диалог лучше, чем простой разрыв отношений и путь возведения баррикад. Рад, что все присутствующие здесь это понимают. Надеюсь, это поймут и другие наши коллеги из стран бывшего СССР. Вместе мы сильнее, порознь каждый из нас становится лёгкой геополитической добычей, – подытожил он.