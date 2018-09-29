Врач из столичной больницы продавал пациентам психотропные вещества

Мужчину и женщину в возрасте 49 и 37 лет, проживающих в Кишиневе задержали за продажу наркотиков в виде психотропных препаратов в особо крупных размерах. Подозреваемый продал психотропных препаратов на 200 тысяч леев

По данным полиции, мужчина работает неврологом в столичной больнице, а женщина является наркозависимой. Врач продавал психотропные препараты и продавал клиентам рецепты, позволяющие купить препараты в аптеках.

Подозреваемых задержали при продаже наркотиков.

При обыске в кабинете врача были обнаружены таблетки и упаковки с психотропным веществом и рецепты с мокрой печатью. В доме подозреваемого также были обнаружены таблетки и аналогичные рецепты с печатью, без названия препарата.

В доме у задержанной женщины, обнаружили бланки рецептов с печатью и подписью врача, а так же несколько психотропных препаратов.

Подозреваемые были задержаны на 30 суток, им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.