29 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Врач из столичной больницы продавал пациентам психотропные вещества
29.09.2018

Мужчину и женщину в возрасте 49 и 37 лет, проживающих в Кишиневе задержали за продажу наркотиков в виде психотропных препаратов в особо крупных размерах. Подозреваемый продал психотропных препаратов на 200 тысяч леев

По данным полиции, мужчина работает неврологом в столичной больнице, а женщина является наркозависимой. Врач продавал психотропные препараты и продавал клиентам рецепты, позволяющие купить препараты в аптеках. 

Подозреваемых задержали при продаже наркотиков.

При обыске в кабинете врача были обнаружены таблетки и упаковки с психотропным веществом и рецепты с мокрой печатью. В доме подозреваемого также были обнаружены таблетки и аналогичные рецепты с печатью, без названия препарата.

В доме у задержанной женщины, обнаружили бланки рецептов с печатью и подписью врача, а так же несколько психотропных препаратов. 

Подозреваемые были задержаны на 30 суток, им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.


 
Количество просмотров:
90
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.