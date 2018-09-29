Лянкэ еще припомнят концессию "ВЕМ" и серию других полезных услуг, оказанных Плахотнюку

В эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR 26 сентября вице-премьер и председатель Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) Юрие Лянкэ заявил, что в парламентских выборах в следующем году ЕНПМ будет участвовать в одиночку. По его словам, это решение не является окончательным, но на это указывает проведённый партией анализ. Данный образец дипломатического мастерства лидера ЕНПМ следует оценить по достоинству. Проще говоря, если найдётся формирование, которое предложит ЕНПМ создать предвыборный альянс, то это предложение будет принято. Если нет, тогда ЕНПМ пойдёт на выборы самостоятельно.

Предвыборная стратегия председателя ЕНПМ выглядит оптимистично, так же, как и тот лозунг, под которым 9 членов депутатской группы ЕНПМ прошли в парламент Молдовы в 2014 году по спискам Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) – Вперёд, к европейскому будущему! Таким образом, большая проблема ЕНПМ заключается в том, что фактически она является прямой наследницей ЛДПМ, которая из лидера европейской интеграции была превращена в козла отпущения, виновного в разрушении соответствующей истории успеха. Теперь, чтобы потенциально стать желанным партнёром по предвыборной коалиции для какой-либо партии с шансами на прохождение в парламент, ЕНПМ должна доказать, что она является здоровой половиной, то есть лучшей частью прежней ЛДПМ. А сделать это будет очень сложно, поскольку разрушение европейского вектора Республики Молдова произошло как раз в 2013–2014 годах, когда именно Юрие Лянкэ был премьер-министром и вице-председателем ЛДПМ.

Речь идёт о передаче в концессию Международного аэропорта и Banca de Economii, за которой последовала знаменитая кража миллиарда, которой способствовали два решения, принятых правительством под свою ответственность. Так, если лучшая часть ЛДПМ состояла из тех, кто покинул партию, чтобы объединиться с Демпартией посредством ЕНПМ, то мы должны заключить, например, что лучшая часть Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) состояла из тех 2/3 депутатов-коммунистов, которые также покинули политформирование, чтобы объединиться с ДПМ. В этой связи возникает сакраментальный вопрос: за счёт каких качеств ДПМ стала центром притяжения как для бывших либерал-демократов, так и для экс-коммунистов? Ответ на этот вопрос остаётся большой загадкой, покрытой тайной! И до тех пор, пока эта загадка не будет разгадана, сомнительно, чтобы ЕНПМ сумела кому-то доказать, что она действительно была лучшей частью ЛДПМ, а не как раз наоборот.

Но продолжим распутывать дипломатичное послание лидера ЕНПМ.

Дело в том, что в качестве самостоятельной политической структуры ЕНПМ участвовала в президентских выборах в 2016 году, на которых лидер политформирования Юрие Лянкэ набрал всего ~3% голосов. Соответственно в течение последних двух лет социологические опросы показывали, что рейтинг партии не превышает статистической погрешности в 3%. В этой связи более чем странно, что ЕНПМ поддержала переход к смешанной избирательной системе, которую продвигала ДПМ. Ведь прекрасно известно, что одномандатная составляющая смешанной избирательной системы выгодна исключительно партиям с внушительным рейтингом или обладающим очень большими ресурсами. Очень много ресурсов, чрезвычайно много, есть лишь у ДПМ.

Таким образом, можно сделать вывод, что ЕНПМ оказала Демпартии ещё одну полезную услугу, за которую она вправе рассчитывать на вознаграждение. Этим вознаграждением может быть только согласие ДПМ на то, чтобы ЕНПМ стала её союзником на выборах. Дело в том, что иного решения в плане создания коалиции просто не существует, а Демпартии электоральный балласт абсолютно не нужен.

Именно в этом контексте, в эфире вышеупомянутой передачи, лидер ЕНПМ попытался очень дипломатично возразить лидеру ДПМ Владу Плахотнюку, недавно заявившему, что те, кто управлял страной до того, как в 2016 году вся полнота власти оказалась в руках Демпартии, не сделали практически ничего полезного для Молдовы. Поэтому предвыборный проект ДПМ и называется промолдавским.

В этой ситуации лидер ЕНПМ был вынужден напомнить общественности о том, что на самом деле ДПМ находится у власти с 2009 года; что дороги строили и ремонтировали и до перехода всей полноты власти к ДПМ в 2016 году; что были отремонтированы школы и детские сады; что были построены сети водоснабжения и канализации, и т.д. Всё же, озвучив эти вещи, Юрие Лянкэ в очередной раз проявил дипломатическое мастерство, дабы вдруг не настроить против себя координатора нынешней власти. Для того, чтобы оставить место для потенциальной надежды на то, что Демпартия вспомнит об очень ценных услугах, оказанных ей ЕНПМ. Если лидер ДПМ не вспомнит об этих услугах, то ЕНПМ не останется ничего другого, как самостоятельно участвовать в парламентских выборах в феврале 2019 года.

Кстати, этим своим участием ЕНПМ продлит серию полезных услуг, оказанных ею Демпартии. Лишь ЕНПМ смогла бы привлечь на свою сторону несколько процентов голосов, которые она оторвала бы как раз у потенциальной коалиции, называющей себя антиолигархической и проевропейской. А эта услуга действительно может быть вознаграждена Демпартией в виде высокой оценки, в той или иной форме, дипломатических качеств председателя и вице-председателя ЕНПМ. Что произойдёт с партией после этого возможного обмена услугами, остаётся только догадываться. Вероятнее всего, к примерно трём десяткам неактивных партий (из 45 существующих) добавится ещё одна.