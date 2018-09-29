1 октября будет произведена валоризация пенсий для 95 тысяч получателей

Пенсии по возрасту и пенсии по ограничению возможностей, назначенные в период с 1 января 2014 года по 31 марта 2017 года, будут валоризированы с 1 октября текущего года. В общей сложности это коснётся почти 95 тысяч пенсионеров, передаёт IPN.

Валоризация представляет собой индексацию среднемесячного застрахованного дохода, полученного начиная с 1 января 1999 года и принятого в расчёт при назначении пенсии. При валоризации применяется коэффициент роста средней заработной платы по экономике, начиная с года получения застрахованного дохода (заработной платы) и до того года, который предшествует году назначения пенсии.

Национальная касса социального страхования уточняет, что речь не идёт о повышении пенсий на определённый процент или фиксированной сумме: индексируется страховой доход каждого получателя пенсии в отдельности, который был принят в расчёт при назначении пенсии.

Результат валоризации зависит от размера заработной платы, с которой уплачивались взносы обязательного государственного социального страхования, подтверждённого при назначении пенсии посредством справок о зарплате или индивидуального лицевого счёта социального страхования. Чем выше была зарплата, тем большей будет прибавка к пенсии по итогам валоризации.

Это четвёртый этап валоризации. Предыдущие этапы состоялись 1 апреля и 1 ноября 2017 года, а также 1 апреля 2018 года, и затронули пенсии, назначенные в 2001–2013 годах. В общей сложности в ходе предыдущих этапов были валоризованы свыше 205 тысяч пенсий.