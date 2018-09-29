С понедельника начинается Неделя волонтёрства

В течение одной недели, с 1 по 7 октября, органы публичной власти, организации гражданского общества, инициативные группы и иные структуры проведут информационные кампании, посвящённые волонтёрству, благотворительной деятельности, благоустройству, озеленению, тренингам и т.д. Все кампании состоятся в рамках Национальной недели волонтёрства (ННВ)-2018.

Отвечая на вопрос IPN, Андрей Гаю, директор выступившей организатором акции общественной ассоциации „Молодёжь за право на жизнь” (МПЖ), сообщил, что в прошлом году за одну неделю было проведено более 900 мероприятий, а в этом году их число превысит 1000. В этом же году будет проведена работа с 37 районными и муниципальными координаторами, что позволит расширить сеть ассоциации и побудить большее количество людей к участию в её работе.

Поскольку в этом году ННВ совпала по времени с Днём учителя, то запланирована серия мероприятий, в рамках которых учащиеся по окончании занятий посетят учителей-пенсионеров и окажут им необходимую помощь.

Желающие принять участие в мероприятиях Недели волонтёрства могут сделать это, заполнив бланк участия. Его следует отправить на адрес tdv.secretariat@gmail.com.

По словам Андрея Гаю, в последние годы в Молдове наблюдается прогресс в сфере волонтёрства. Наибольшую активность проявляет молодёжь. „В развитых странах волонтёрством занимаются, как правило, люди в возрасте старше 30 лет. В Молдове мы пока только стремимся к волонтёрству на постоянной основе, у нас оно носит эпизодический характер”, - отметил Андрей Гаю.

В прошлом году в ННВ приняли участие 23 тысячи волонтёров, их добровольный труд на протяжении недели оценивается в один миллион леев.