Стартовал первый день четвертого Международного Кишиневского марафона

Сегодня, 29 сентября, на Площади Великого Национального Собрания состоятся детские забеги Kids Run Day by Naturalis. Соревнования проходят в рамках четвертого Международного Кишиневского марафона.

09:29 Метеопрогноз обещает солнечную погоду. Воздух прогреется до +19, поэтому все гости марафонского городка будут чувствовать себя комфортно.

09:08 На территорию марафонского городка приходят семьи участников детских забегов. Юные спортсмены фотографируются и развлекаются в ожидании соревнования. Напомним, что старт Kids Run Day by Naturalis назначен на 10.00

Юным бегунам предстоит покорить заранее выбранные дистанции: 400 метров (для участников в возрасте от 5 до 7 лет), 800 метров (для участников в возрасте от 8 до 10 лет), 1200 метров (для участников в возрасте от 11 до 12 лет) и 2000 метров (для участников в возрасте от 13 до 14 лет).

Кроме того, свою работу продолжают палатки регистрации, где участники Кишиневского марафона могут получить стартовые пакеты. Также на площади работает Sport Expo, на территории которого можно приобрести различные спортивные товары и аксессуары.

Напомним, что в 11.00 на территории food-зоны начнется первая публичная лекция от известных российских спортсменов.