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Экономика
Виноградари не рады рекордному урожаю
29.09.2018

Рекордный урожай винограда, а также его созревание на две недели раньше сроков обернулись проблемами для виноградарей Молдовы.

Что делать с урожаем, куда сбывать, где хранить — эти вопросы аграрии, переработчики и экспортеры обсудили с министром экономики Кириллом Габуричем и министром сельского хозяйства Николаем Чубуком на встрече в минэкономики 27 сентября, сообщает пресс-служба ведомства, передает newsmaker.md. 

По данным Национального бюро винограда и вина, урожай винограда в этом году превысил средние показатели за последние восемь лет на 15%. 

Рекордный и ранний урожай, однако, обернулся серьезными проблемами для виноградарей, виноделов и экспортеров, которые не были к этому готовы и обратились к властям за помощью. 

На встрече в минэкономики обсудили вопросы сбыта и хранения собранного винограда. Так как холодильников для хранения винограда не хватает, минсельхоз предложил в качестве одного из способов решения вопроса срочную дистилляцию винограда, дальнейшее хранение которого невозможно.

Министр Чубук пообещал в ближайшее время представить «конкретные решения» возникших проблем в виноградной отрасли и создать специализированное ведомство, которое будет отвечать за решение подобных проблем.

Глава минэкономки Габурич тоже пообещал «приложить все усилия» для помощи производителям, в том числе с рынками сбыта.


 
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