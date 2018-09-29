В Молдове растет число пожилых людей

Доля пожилых людей в Молдове старше 60 лет неуклонно растет. В 2017 году темпы старения населения увеличились на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, что соответствует высокому уровню демографического старения. Это общемировая тенденция.

В начале 2018 года в Молдове жило 629 600 человек в возрасте от 60 лет и старше, что составляет 17,7% от общей численности населения мира, сообщает Национальное бюро статистики Молдовы.

Около 60% всех пожилых людей составляют женщины. 56,6% стариков живут в сельской местности.

В городских районах преобладают пожилые люди до 69 лет, в то время как в сельской местности, были зарегистрированы более высокие показатели количества пожилых людей в возрастных группах 70 лет и старше, что составляет 13% мирового населения.

Процесс старения населения в сельских районах более развит. В то же время наблюдается устойчивая тенденция сближения уровней старения в сельских и городских районах.