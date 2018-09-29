Ион Чебан потребовал провести заседание мунсовета 4 октября

В ней представлены проекты по социальной сфере, здравоохранению, образованию. Среди них проекты: по оказанию финансовой помощи семьям с тремя и более детьми, которые посещают детские сады.

Предлагается выделение ежемесячной помощи в размере 700 леев; по выделению столовых талонов для 998 работников из области социальной защиты и культуры, начиная с 1 октября 2018 года; по обеспечению молочной продукцией семей с новорожденными детьми на первом году жизни;по оказанию финансовой помощи малоимущим семьям/людям из пригородов; по усилению работы управления по защите прав ребенка, в компетенции которого входит ведение учета беспризорников, детей находящихся под опекой, детей с особыми потребностями, детей, оставшихся без родительской опеки, детей – жертв насилия, несовершеннолетних мам, детей – выпускников приютов;по персональным ассистентам; по созданию услуг по оказанию социальной помощи; по обеспечению слабовидящих необходимым оборудованием и увеличению числа бенефициариев; по обеспечению глюкометрами и тестами людей, болеющих сахарным диабетом; по увеличению числа бенефициариев зубного протезирования.

«Посмотрим, что будет на следующей неделе», - написал Чебан в соцсетях.

Напоминаем, 26 сентября было назначено заседание муниципального совета, в повестке дня которого было множество земельных проектов. Тогда фракция ПСРМ в знак протеста и не соблюдения закона и всех требований, покинула зал. Заседание, из-за отсутствия кворума, не состоялось.