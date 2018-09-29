29 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Ион Чебан потребовал провести заседание мунсовета 4 октября
29.09.2018

В ней представлены проекты по социальной сфере, здравоохранению, образованию. Среди них проекты: по оказанию финансовой помощи семьям с тремя и более детьми, которые посещают детские сады.

Предлагается выделение ежемесячной помощи в размере 700 леев; по выделению столовых талонов для 998 работников из области социальной защиты и культуры, начиная с 1 октября 2018 года; по обеспечению молочной продукцией семей с новорожденными детьми на первом году жизни;по оказанию финансовой помощи малоимущим семьям/людям из пригородов; по усилению работы управления по защите прав ребенка, в компетенции которого входит ведение учета беспризорников, детей находящихся под опекой, детей с особыми потребностями, детей, оставшихся без родительской опеки, детей – жертв насилия, несовершеннолетних мам, детей – выпускников приютов;по персональным ассистентам; по созданию услуг по оказанию социальной помощи; по обеспечению слабовидящих необходимым оборудованием и увеличению числа бенефициариев; по обеспечению глюкометрами и тестами людей, болеющих сахарным диабетом; по увеличению числа бенефициариев зубного протезирования.

«Посмотрим, что будет на следующей неделе», - написал Чебан в соцсетях. 

Напоминаем, 26 сентября было назначено заседание муниципального совета, в повестке дня которого было множество земельных проектов. Тогда фракция ПСРМ в знак протеста и не соблюдения закона и всех требований, покинула зал. Заседание, из-за отсутствия кворума, не состоялось.


 
Количество просмотров:
64
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.