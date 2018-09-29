Политическая шизофрения: Демократическая партия снова становится «проевропейской»

Не прошло и двух недель с момента, когда председатель Демократической партии Плахотнюк объявил о том, что отныне ДПМ является «промолдавской» партией и отказывается от каких-либо геополитических предпочтений. Однако, уже сегодня спикер парламента Андриан Канду заявляет, что депутаты Демократической партии и Европейской народной партии готовы утвердить законодательную инициативу, предусматривающую введение европейской интеграции в Конституцию. Глава законодательного органа уверен в том, что депутаты Либерально-демократической партии Молдовы и Либеральной партии поддержат эти изменения.

„Я очень надеюсь, что мне удастся найти подходящие аргументы, чтобы убедить всех коллег, которые считают себя проевропейцами, чтобы утвердить эти изменения в Конституции, потому что у нас мало времени. Мы должны проголосовать за изменения в Конституции, впоследствии должны отправить их на одобрение. Я ожидаю, что президент Додон не промульгирует документ с первого раза, вернет его обратно в парламент. Это будет потерей времени, а мы должны до 30 ноября принять важные законы, изменения в Конституции и принять органические законы”,- сказал глава парламента.

Что же происходит с ДПМ? Вариантов может быть достаточно много. Возможно, в партии раскол и единого мнения по данному вопросу нет, но это весьма сомнительно. Также маловероятен вариант, что Адриан Канду просто не в курсе директив своего партийного начальника и близкого родственника. Наиболее правдоподобной и реалистичной представляется версия, что продекларированная председателем ДПМ «промолдавскость» на деле является всего лишь предвыборным трюком, призванным привлечь на свою сторону голоса избирателей, что, в общем-то, свидетельствует о привлекательности промолдавской идеологии у населения нашей страны.

В любом случае, наиболее неприглядно и смешно в сложившейся ситуации выглядит именно Адриан Канду. Впрочем, как всегда!