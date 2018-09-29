СМИ: Миллионы по делу Магнитского были отмыты Платоном через BEM с помощью Цоп и Филата

Свыше 113 млн долларов из 230 млн по делу Магнитского по краже из бюджетных банков России, были отмыты через Banca de Economii в период 2007-2008. Материал, доказывающий это, опубликовали журналисты портала расследований zeppelin.md. Согласно публикации, автором этой схемы был Вячеслав Платон, который действовал под прикрытием российских спецслужб.

Задачей Платона, как пишут журналисты, было обеспечить надежный перевод сотен миллионов рублей, конвертировать их в валюту, а также подорвать банковский сектор Молдовы. Согласно публикации, операция была начата в ноябре 2007 при прямой поддержке тогдашнего председателя BEM Григория Гачкевича, а также под прикрытием главы Нацбанка Леонида Талмача, частных акционеров Виктора и Виорела Цопы, а также некоторых специалистов, ответственных за предотвращение отмывания денег. Здесь речь идет о заместителе начальника Службы по предотвращению отмывания денег ЦБЭПК Михаиле Гофмане. Параллельно, была запущена стратегия подрывания самого крупного банка страны, а также обанкрочивание других финансовых учреждений для дестабилизации ситуации в стране в преддверии парламентских выборов.

"Обеспечив соучастие руководства государственного банка и частных акционеров, Banca de Economii был предложено ФСБ Вячеславом Плат оном для отмывания сотен миллионов долларов в Ландромате Магнитского. Эта "машина" должна была обеспечить перевод грязных денег из Москвы на Запад и финансовую центрифугу, которая бы обвалила финансово-банковскую систему Молдовы и привела бы к установлению новой власти, лояльной Кремлю в Кишиневе", - пишет портал zeppelin.md.

Лояльность и молчание участников схемы Платон щедро оплачивал миллионами долларов посредством компании Kelway Trading SA, зарегистрированной в налоговом раю на Панаме. В 2008 через Banca de Economii на счет оффшора одного из банков Литвы поступило 1,2 млн долларов, а первыми их получателями были Виктор и Виорел Цопа. Этот же оффшор с офисом на Панаме, Kelway Trading SA, был причастен к Российскому Ландромату в 2010-2014, заключив 12 июля 2010 контракт с оффшор-компанией Платона Ronida Invest LLP, от которой получил несколько переводов на миллионы долларов после того, как рейдер номер 1 в СНГ заполучил контроль над акциями Виорела Цопы в Banca de Economii. 5 декабря 2011, после того, как Платон заполучает контроль и над VictoriaBank, Kelway Trading SA получает от Платона еще 5 млн долларов.

Более того, как передает publika.md, после получения Владом Филатом контроля над Banca de Economii, Kelway Trading SA фигурируют в схемах кражи денег из BEM в 2010-2012, согласно аудиторскому отчету, проведенному 6 декабря 2012 международной аудиторской компанией Grant Thornton. Согласно zeppelin.md, именно Влад Филат в 2012 предотвратил расследование по Делу Магнитского, остановив налоговую проверку, на которой тогда настаивал НЦБК по двум компаниям Платона, причастным к отмыванию денег. Все это всплыло на поверхность в 2014, когда председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам в парламенте Молдовы, ныне эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ представил других схему кражи из Banca de Economii, к которой вновь причастна та же фирма оффшор Kelway Trading SA. Автор разоблачения доказал, что за этой оффшор компанией стоял Влад Филат.