Семейные узы: Первая жена Владимира Кузьмина: «Пугачева была три раза беременна от моего мужа»

Поэтесса Татьяна Кузьмина уверена, что Примадонна родила музыканту троих детей и оставила их в роддоме.

Нешуточные страсти разгорелись в эфире очередного выпуска программы «ДНК»: первая жена Владимира Кузьмина рассказала, как артист уходил от нее к Алле Пугачевой. Поэтесса Татьяна Кузьмина была замужем за звездой с 1977 по 1985 годы, в их браке родились трое детей. Союз был не только семейным, но и творческим: Татьяна писала стихи к песням своего мужа. Браку пришел конец, когда у Кузмина разгорелся бурный роман с Аллой Пугачевой. Ради Примадонны музыкант развелся с женой и ушел к певице. Кузьмин и Пугачева были в отношениях до 1988 года.

- Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество, - сообщила Татьяна в эфире НТВ.

Поэтесса Татьяна Кузьмина уверена: Алла Пугачева родила от Кузьмина троих детей.

Поэтесса утверждает, что неоднократно пыталась поговорить с Аллой как женщина с женщиной, но из их общения ничего не вышло. Татьяна уверена: у Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина есть общие дети. Старшую — девочку — певица якобы оставила в детдоме на Черноморском побережье.

- У нее не одна беременность была от Кузьмина, а три. Она всех рожала, - заявила Кузьмина.

По словам бывшей жены музыканта, Пугачева могла быть беременна от Кузьмина в 1987 году — якобы во время ее выступления на песенном конкурсе в Сан-Ремо ее беременность была заметна.

Впрочем, в то, что Алла Пугачева действительно ждала ребенка (а тем более троих) от Владимира Кузьмина, верится с большим трудом. В своих интервью Алла Борисовна упоминала, что очень хотела родить еще одного малыша кроме дочки Кристины, однако у нее не получалось. И в этом ракурсе откровения Татьяны Кузьминой выглядят скорее как домыслы ревнивой женщины, сводящей с Пугачевой старые счеты. Тем более, что за съемки в ток-шоу их участникам платятся неплохие гонорары.

Две звезды - Алла Пугачева и Владимир Кузьмин

Между тем, судьба старших детей, которых Татьяна родила в браке с Кузьминым, оказалась трагической. В живых осталась только младшая дочь экс-супругов Соня, которая поддерживает с отцом теплые отношения. Ее старшие брат и сестра погибли. Дочь Лизу нашли убитой в 2002 году в ее квартире – 24-летней девушке перерезал горло ее любовник. В 2009 году не стало ее брата Степана: молодой человек выпал из окна собственной квартиры на Юго-Западе Москвы, спасаясь от пожара. По словам соседей, 26-летний Степан употреблял наркотики и состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.

Владимир Кузьмин был официально женат три раза. С 1979 по 1985 годы – на поэтессе Татьяне Артемьевой. В 1990-м году в США певец женился на американской модели Келли Керзон. В 2001 году артист сыграл свадьбу со своей третьей женой Екатериной. Помимо официальных походов в загс у Кузьмина были многочисленные увлечения и гражданские браки, самый яркий из которых – с актрисой Верой Сотниковой. Кузьмин и Сотникова были вместе семь лет, с 1993 по 2000 годы.

Владимир и Екатерина поженились в 2001 году, когда невесте исполнилось 18. Супруги прожили вместе 17 лет. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Владимир Кузьмин и его третья жена Екатерина Трофимова объявили о разводе в июне этого года: пара рассталась после 17 лет совместной жизни. С Екатериной артист познакомился в 2000 году на пляже в Анапе, где юная Катя отдыхала с родителями. Разница в 27 лет ничуть не смутила звезду сцены: артист принялся оказывать эффектной блондинке из Елабуги знаки внимания. Владимир пригласил все семейство на концерт, а потом, когда его возлюбленная вернулась домой в Елабугу, уговорил ее прилететь к нему в Москву. Через год пара поженилась. Детей у супругов в этом браке не было.

Зато от предыдущих отношений у Владимира Кузьмина есть четверо наследников: дочери Соне от первого брака с Татьяной Кузьминой - 32 года, Марте, средней дочери от отношений с Ириной Мильциной — 31 год, младшей дочери певца Николь от отношений с поклонницей Татьяной Муинго - 30 лет. Приемному сыну Никите (молодой человек живет в США) - тоже 30 лет.

ИРИНА СУХАНОВА