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Лукашенко пригласил Додона в Минск: подробности встречи лидеров двух стран
29.09.2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил молдавского лидера Игоря Додона посетить Минск 14 октября, сообщает Sputnik.

Как написал Додон на своей странице в Facebook по итогам рабочей встречи с Лукашенко на полях проходящего в Душанбе саммита СНГ, они «обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, с удовлетворением констатировали растущий товарооборот между нашими странами».

 
 
Dodon Igor
 
20 ч. · 
 

«На полях» проходящего в Душанбе саммита СНГ провел рабочую встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.

Обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, с удовлетворением констатировали растущий товарооборот между нашими странами.

В этом же контексте дали высокую оценку прошедшему недавно в Беларуси Фестивалю молдавского вина, который проводится второй год подряд по инициативе Президента Республики Молдова и под патронажем Президента Республики Беларусь.

Александр Григорьевич пригласил меня посетить Минск 14 октября и принять участие в освещении великолепного Храма-памятника Всех Святых. Его настоятелем является отец Федор, один из самых мудрых священнослужителей Беларуси. В прошлом году он побывал в Молдове по моему приглашению.

По словам молдавского лидера, в этом же контексте стороны дали высокую оценку прошедшему недавно в Белоруссии Фестивалю молдавского вина, который проводится второй год подряд по инициативе президента Молдовы и под патронажем белорусского лидера.

«Александр Григорьевич пригласил меня посетить Минск 14 октября и принять участие в освещении великолепного Храма-памятника Всех Святых. Его настоятель — отец Федор, один из самых мудрых священнослужителей Беларуси. В прошлом году он побывал в Молдове по моему приглашению», — заключил Додон.


 
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