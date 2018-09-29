Франко Фраттини: Приднестровский конфликт достаточно созрел для разрешения

Приднестровский конфликт достаточно "созрел" для решения, считает специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини.

Как передает "ИНФОТАГ", он отметил в интервью "Европейской правде", что в данной области достигнуто "немало успехов: решен вопрос о приднестровских автомобильных номерах, есть прогресс в доступе фермеров к земле в Дубоссарском районе".

Говоря о возможности начала переговоров о политическом статусе региона, он заметил стремление к этому и в Кишиневе, и в Тирасполе, "но сначала следует выполнить все остальные договоренности - в социально-экономическом и общечеловеческом измерении".

"И если мы сделаем это сейчас, то до конца года проведем встречу в Риме в формате "5+2", где я сообщу своему преемнику, что переговоры стали возможными. Моя стратегия - не открывать политические вопросы, пока не будут сделаны предыдущие шаги. Потому что если мы одновременно попытаемся достичь всего, то все заблокируем. Я не хочу быть слишком амбициозным и столкнуться из-за этого с риском не получить ничего. Уверен, что у Молдовы и Приднестровья тоже не будет согласия на открытие политической корзины, пока не будут достигнуты другие результаты", - сказал Фраттини.

Он подчеркнул, что неформальные консультации политической части приднестровского урегулирования проводились: "В любом случае это будет регион с особым статусом в рамках Молдовы. Ее суверенитет не может быть разделен. Это уже решено".

Комментируя возможную роль Приднестровья, как блокирующего фактора в вопросе выбора вектора Молдовы, дипломат отметил, что "всегда был против идеи противопоставления восточного вектора западному вектору".

"Я понимаю ситуацию в Тирасполе, где живет много украинцев, русских и молдаван. И я не считаю, что вообще надо ставить их перед выбором", - подчеркнул Фраттини.

Комментируя движение РМ к членству в ЕС, дипломат отметил, что "членство - это вопрос будущего, до этого еще далеко: сейчас речь идет не о членстве, а об усилении сотрудничества между РМ и ЕС".

"Многое изменится, как только люди в Тирасполе почувствуют преимущества более тесного сотрудничества с ЕС. К примеру, ЕС выделяет средства на проект обновления моста (Гура-Быкулуй -"И."). И когда люди поймут, что благодаря ЕС у них будет надежный мост, по которому грузовики из Тирасполя могут доехать до Бухареста - то люди в Приднестровье начнут задумываться: "Так может, это важно и для нас?", -сказал дипломат.