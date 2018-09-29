Папа мама и ребенок: секреты семейного счастья

Когда в семье появляется третий человек, это обязательно меняет привычный образ жизни всех ее членов. Безусловно, ребенок обязывает родителей быть более ответственными, серьезными и любящими. Без любви любая семья не сможет жить счастливо, поэтому папа, мама и ребенок должны стать единым целым, чтобы добиться гармонии и взаимопонимания. Как достичь этого и избежать кризиса в отношениях между мужчиной и женщиной, который часто проявляется после рождения ребенка?

Новая жизнь

Многие мужчины считают, что материнский инстинкт напрочь лишает женщин каких-либо отрицательных эмоций и волнений после появления в семье малыша. В действительности это не так. Более того, сам ребенок испытывает не меньший стресс, а то и больший, чем взрослые и адаптировавшиеся к жизненным реалиям родители. Природные функции мамы, в первую очередь кормление грудью, практически полностью поглощают все время.

Поэтому надо постараться максимально уравновесить общение папы, мамы и ребенка, чтобы никто из них не остался в конечном итоге без внимания. Распределите обязанности мамы и папы, чтобы заниматься воспитанием малыша вместе. Ответственность не должна лежать исключительно на плечах одного члена семьи. Нередко ребенок становится так называемым центром уязвимости для женщины, немного реже – и для мужчины.

Родители, осознавая свою социальную роль, могут отказаться от многих привычек: бросить курить или употреблять алкоголь, заняться более безопасными видами спорта. По своей сути ребенок – это тоже экстрим, приносящий каждый день новые и новые эмоции. По началу папа, мама ребенка воспринимают как маленького и незнакомого человека, но постепенно их чувства обретают новые краски, малыш все больше радует своих родителей, заставляет восхищаться своими первыми достижениями в жизни: первой улыбкой, первым шагом, первым словом.

После родов в женщине открываются новые грани, она становится более хрупкой и сильной одновременно. Психологическое восстановление проходит немного дольше, чем физическое. Если мужчина это понимает, то никаких конфликтов между супругами не должно возникать, в том числе относительно сексуальных отношений. Разговаривайте больше друг с другом, тогда папа, мама и ребенок будут ощущать себя комфортно.

Любовь для троих

Нередко мужчины чувствуют ревность к ребенку, поскольку их любимая женщина теперь дарит больше ласки и любви именно малышу. Мужчина довольно долго может подстраиваться под новые потребности семьи, пытаясь вернуться к прежней активной жизни. В особо сложных ситуациях родители воспринимают новорожденного как третьего лишнего. В некоторых случаях мужчина может ощущать себя лишним в общении мамы и ребенка.

Но это все временно. Если женщина будет постоянно акцентировать внимание на том, как важен папа в их жизни, как они его любят, то мужчина наоборот попытается улучшить жизнь своих любимых и забудет о любой ревности. Папа, мама и ребенок должны заполнять жизни друг друга равномерно. Здесь не может быть третьих лишних и лишних вообще.

И еще одна важная деталь: женщина не должна бояться просить своего мужа о небольших услугах. Она тоже имеет право на личное время, чтобы ухаживать за своим внешним видом и быть по-прежнему желанной для супруга.

Статус родителей обычно учит нас воспринимать мир по-другому. Когда рождается ребенок, супруги часто меняют свое отношение к собственным родителям, начинают их больше уважать. Кроме того, малыш учит нас заново радоваться жизни. Все проблемы, которые раньше казались серьезными, теперь могут показаться пустяковыми. Приоритеты жизни папы, мамы и ребенка – это любовь и совместный поиск новых ощущений.