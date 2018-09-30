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Богдан Цырдя: Сильвия Раду была выдвинута в электоральных целях
30.09.2018

Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя считает, что Сильвия Раду была назначена министром здравоохранения, социальной защиты и семьи в избирательных целях. Сильвия Раду получила 17% голосов на местных выборах в Кишиневе и, скорее всего, будет выдвинута по одноименному избирательному округу на следующих парламентских выборах. Данное заявление было сделано в рамках передачи „Главный вопрос” телеканала НТВ в Молдове, передает IPN.

Богдан Цырдя сказал, что это движение Демократической партии о назначении двух министров ошибочно. „Кроме того, что вызвало бурю негодования в обществе, кроме того, что вызвало новую институциональную блокаду, еще один конфликт власти, который снова вызывает проблемы в функционировании власти, данная ситуация снова подняла грязное белье на международный уровень”, - сказал депутат.

Пресс-секретарь Демократической партии Виталие Гамурарь сказал, что еще со времени проведения реформы Правительства, было сказано, что  министры будут играть в основном менеджерскую роль, они будут заниматься в основном  предложенными ДПМ программами и реформами.  

Во вторник, 25 сентября, на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты была назначена Сильвия Раду, а министром сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды стал Николае Чубук.


 
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