Новая рейдерская атака ДПМ

Правящая группировка приступила к уничтожению своего главного политического конкурента?

Молдавские и зарубежные комментаторы уже немало внимания уделили неожиданным заявлениям руководства ДПМ о том, что формирование теперь не делает акцента на геополитике и становится «промолдавским». И очень многие трактовки, например, о «переобувании в воздухе», или игре на чужом поле (левом фланге, где действуют ПСРМ и ПКРМ) кажутся очевидными. И все же они не затрагивают сути явления, так как рассматривают его не в той системе координат. Это все равно, что оценивать действия «вора в законе» не в соответствии с понятиями, принятыми в его среде, а исходя из норм и законов, регулирующих жизнь остального общества.

Или пытаться интерпретировать законами физики действия на сцене иллюзиониста. Можно говорить много и правдоподобно, но изюминка фокуса остается нераскрытой непосвященным. Почему прямолинейное обсуждение новых политических заявлений демократов больше отдаляет от сути, чем приближает? Потому что нельзя узнать на свидании девушку, которую вы видели на карнавале в костюме и маске, покрывающей ее лицо.

Партия, возникшая неестественным путем

Итак, определим систему координат. ДПМ в нынешнем виде появилась как бы неестественным путем. Партия не родилась в результате объединения группы единомышленников вокруг ясной и хорошо структурированной программы. Просто бизнесмен Влад Плахотнюк, изучил предложения на местном рынке партийных формирований и приобрел, так сказать, политический секондхенд у Дмитрия Дьякова. ДПМ, в 2009 г. в парламент не попала, и ее судьба выглядела лишенной перспектив. Но все изменилось после сделки купли-продажи, и сам Дмитрий Дьяков некоторое время был почетным председателем и иногда озвучивал позиции формирования в СМИ. Но не сегодня, когда пришло время сбросить ненужный политический груз за борт.

Таким образом, мы видим, что ДПМ – это не партия в классическом виде, отражающая позиции определенных общественных кругов и с идеологической базой.

Во времена АЕИ составлявшие коалиции ЛДПМ, ЛП, ДПМ были бизнес-проектами, карманными структурами их лидеров, Филата, Гимпу, Плахотнюка. Секретными протоколами распределялись денежные потоки государства, которые осваивали правящие кланы. Возглавлявший в тот период ЛДПМ Влад Филат открыто признал, что совет АЕИ «самопроизвольно присвоил себе неконституционное право исполнения верховной власти в государстве».Иначе говоря, узурпировал ее.МихайГимпу подчеркивал криминальный характер деятельности партнеров по коалиции, называя их гангстерами. Эти признания показывают, что партии, создававшие в Молдове АЕИ, ими не были.

И лично генеральный секретарь

Однако после того, как Влад Плахотнюк разобрался со своими врагами-партнерами по коалиции, с ДПМ произошла определенная трансформация. Нет, она не вернулась к статусу классической партии. Наоборот, была сформирована некая надгосударственная структура, подмявшая под себя Конституцию и действующая в соответствии со своими планами.

Главный пункт этого плана – удержание власти любой ценой. Отсюда рейдерский захват в парламенте ПКРМ и ЛДПМ и создание так называемого большинства, а также формирование правительства, которое по существу правительством не является. Осень 2017 г., когда ДПМ устроила кадровую перетряску в министерствах и изменила структуру правительства, демократы заявили, что партия возьмет под свой контроль действия главных ведомств. Мы помним, что тогда три отправленные в отставку вице-премьера Октавиан Калмык, Андрей Галбур и Георгий Балан были назначены советниками премьер-министра. И мы могли видеть их в качестве сопровождающих лиц Влада Плахотнюка во время поездки в США. Другими словами, ДПМ создала нечто вроде института комиссаров в правительстве или вернулась к ситуации СССР, когда КПСС была «направляющей и руководящей силой общества».

А сам Плахотнюк отвел себе роль Генсека КПСС. На брифинге 25 сентября 2018 г. рассуждая о сбыте сельхозпродукции, вот что он сказал: «С вопросом по сбыту сельскохозяйственной продукции к нам обращались во многих населенных пунктах страны. Решить эту проблему я поручил правительству, и надеюсь, что в течение недели решения будут найдены».

Очевидно, что в Молдове была воссоздана командно-административная система в качестве инструмента правящей демпартии, которая делает вид, что выступает в роли «руководящей и направляющей силы общества», с политбюро и генсеком во главе. Безусловно, все это выходит за пределы Конституции. Но будет ошибкой думать, что ДПМ превратилась в КПСС, так как деятельность демократов – это представление фокусника, с постоянной сменой масок, что-то вроде компьютерного морфинга, когда одно лицо трансформируется в другое.

Партия-флюгер

Более подробное описание феномена ДПМ нам понадобилось для того, чтобы иметь, так сказать, печку, от которой мы будем плясать, оценивая последние действия и заявления демократов накануне выборов в парламент, и чтобы не путать при этом маску с самим лицом.

Что означает в этой связи отказ от геополитической ориентации и объявление ДПМ «промолдавской» партией?

Нужно иметь в виду, что ДПМ никогда и не была проевропейской партией. Вспомним декабрь 2010 г. Тогда ДПМ вела переговоры о создании коалиции с ПКРМ. Ясно, что в этом союзе ДПМ играла бы роль ведомой, учитывая властный характер Воронина и закулисные связи семьи и Влада Плахотнюка. Кроме того, внешние организаторы событий 7 апреля 2009 г. не допустили бы сохранения у власти режима коммунистов в новой редакции. Но важно то, что ДПМ готова была к пророссийскому вектору. И присоединилась она к проевропейцам только потому, что коалиция с Филатом и Гимпу развязывала руки хозяину ДПМ. Кроме того, Запад сулил многомиллиардные вливания, которые и планировалось оприходовать «на троих». Другими словами, так называемые проевропейцы изначально и осознанно шли во власть ради обогащения, а не для продвижения в Молдове «европейских ценностей».

Нельзя отказаться от курса, которым не следовал

Нелишне будет напомнить о рейдерских атаках на MoldovaAgroindbank, Universalbank, BancadeEconomii и Victorabank уже в 2011 г., комедийные постановки с избранием президента, убийство на элитной охоте в 2012 г., а затем отставку правительства Филата из-за коррупции. Ну, конечно, о «краже века», где вся проевропейская верхушка действовала как по нотам.

Говорить о торжестве в Молдове в это время «европейских ценностей» может разве что слепой или сумасшедший. И уж тем более, когда на густом замесе коррупции и воровства был взращен олигархический режим правления.

Ведь так скомпрометировать европейский путь, нужно было еще уметь! Ведь России, которая тогда выступала против ассоциации Молдовы с ЕС, и не нужно было ничего предпринимать. Главное – не мешать процессу. Поэтому западные дипломаты постоянно искали ответ на вопрос: «А не является ли Влад Плахотнюк «рукой Кремля»? И вот теперь, когда ДПМ спрятала европейские флаги в чехлы, наверняка многих осенило. Ведь это все было переодеванием, маскарадом и грандиозной разводкой. И на самом деле, разве может отказаться от проевропейского курса тот, кто им никогда и не следовал?

Антинародная суть ДПМ

Еще больше недоумений вызывает попытка ДПМ отныне маркировать себя «промолдавской» партией.

Конечно же, сразу возникает предательский вопрос: а что, до сих пор эта партия проводила антимолдавскую политику? Как ни странно, но именно так и было. В недавнем материале МВ«Программа самоликвидации молдаван запущена. Можно ли остановить процесс?» дана пугающая картина депопуляции в нашей стране. И в последние годы темпы сокращения населения были очень высокими. С момента провозглашения независимости Молдова потеряла каждого третьего жителя. И если ситуация не изменится, то уже в 2035 году в стране будет проживать только 2 миллиона человек, то еще на треть меньше, предсказывают местные ученые-демографы.

Все эти годы Молдова постоянно признавалась самой бедной страной Европы. У нас закрывались школы, больницы, половина трудоспособного населения работает за границей. Число неохваченных образованием, а значит неграмотных детей растет. Старики бедствуют – медицинское обслуживание недоступно. Зимой пенсии хватает только на отопление. Деревни полупусты, процветают пьянство и преступность.

Правительство все это время принимает антинародные решения. Вспомним, что парламент более года назаддал указание снизить цены на медуслуги, которые необоснованно были повышены в разы, а правительство отказывается это делать.

Вместо того, чтобы привлечь к ответу организаторов воровства миллиардов из банковской системы и начать репатриацию украденных средств, власть их возврат повесила на обычных граждан.

Аналогично в истории с возвратом через тарифы более $100 миллионов якобы убытков компании «GasNaturalFenosa», в то время как прибыль оператора электросетей была в 2014-2016 г.г. рекордной.

Когда долги растут, а население сокращается, токатастрофа неминуема

Постоянно растет и общий государственный долг страны, он достиг рекордных величин. А правительство запускает новые дорогостоящие проекты строительства газопроводов и энергосетей в Румынию и закладывает возврат кредитов в тарифы. То есть опять сбрасывает бремя выплаты на плечи народа, в то время как цена на энергоносители только возрастет. Быстрый рост государственных долгов при стремительном сокращении населения гарантируетдальнейшее обнищание населения и банкротство страны.

Но помимо создания предпосылок экономического и социального краха, нынешняя власть взращивает угрозы самому молдавскому государству.

Несмотря на то, что больше двух третей граждан выступают против объединения с Румынией, правительство ДПМ покровительствовало «параду деклараций» об унии. Среди местных избранников, принимавших заявления, подразумевающие ликвидацию Молдовы, много активистов из демпартии.

Правительство Филипа также продвигает идеи углубления сотрудничества с НАТО и конфронтации с Россией, в то время как опять же подавляющая часть граждан выступает против такой политики. Тем более, что ее реализация и решение приднестровской проблемы просто несовместимы.

Фокусник может все, но не может поменять свое нутро

Предало нынешнее правительство даже главного кормильца земли молдавской – реку Днестр. Вместо того чтобы ясно и недвусмысленно выступить против строительства Украиной гидроузла в верховьях реки, власть игнорирует угрозу срыва водоснабжения главных городов страны, включая столицу, и не желает предотвратить возможную экологическую катастрофу, а фактически уничтожение Днестра.

Так может ли партия, проводившая на протяжении 9-ти лет антинародную, грабительскую, лишающую граждан будущего политику, вдруг стать «промолдавской»? Увы, это слишком напоминает проделки волка, который натянул на себя овечью шкуру. Собственное нутро нельзя поменять, даже если ты очень большой фокусник и лицедей.

Конечно, можно приехать в бедную молдавскую деревню на храмовый праздник, накрыть здесь поляну, запустить фейерверк и даже сплясать с сельчанами хору, как это сделал Влад Плахотнюк в ВэрзэрештахНиспоренского района. Но все равно возникнет ощущение неестественности и какой-то неловкости происходящего, потому что в скромную обстановку народных гуляний никак не вписывается костюм дорогого гостя ценой в несколько тысяч евро.

Серьезная помеха единовластию

Поэтому всерьез обсуждать «промолдавский» курс ДПМ, значит лукавить или обманываться, принимая за лицо очередную маску. Конечно же, последняя смена вывески демократами указывает на ужесточение борьбы за власть, а также сигнализирует о начале новой рейдерской атаки на политических оппонентов. И озвученные ориентиры выдают, что целью нового захвата становится ПСРМ. И это было неизбежно.

Как показал сентябрьский соцопрос, ПСРМ получает на выборах в парламент больше голосов, чем ДПМ, ПДС и платформа DAвместе взятые. А Игорю Додону доверяет более 50% граждан, в то время как Влад Плахотнюк довольствуется лишь 3%. Социалистов поддерживает Москва, что продемонстрировалРоссийско-Молдавский Экономический Форум, где было заявлены планы масштабного инвестирования в Молдову, в случае соответствующих изменений. Для демократов ПСРМ – серьезная помеха единовластию.

Разговоры о том, что ДПМ, контролирующая парламент и правительство, Генпрокуратуру и СИБ, 90% местной власти, имеющая крупнейшие финансовые ресурсы и доминирующая в СМИ, нуждается в партнере по коалиции, не стоят и выеденного яйца. И что Плахотнюк целеустремленно и напористо шел ковсему этому лишь для того, чтобы потом с кем-то разделить власть?

Повторит ли ПСРМ судьбу ЛДПМ, ЛПМ, ПКРМ и «Нашей партии»?

Думается, ПСРМ следует всерьез опасаться повторения судьбы ЛДПМ, ЛПМ, ПКРМ, «Нашей партии», а также всех бизнес-партнеров олигарха. Перечислим факты, которые делают данное предупреждение небезосновательным.

1. Череда аварий с автомобилями видных политиков ПСРМ (Влад Бэтрынча, Ион Чебан) за которыми последовал инцидент с кортежем президента. Следует иметь в виду, что авария произошла после того как СИБ возглавил Василе Ботнарь, человек из близкого круга лидера ДПМ. А также интересно, что инцидент случился сразу после того, как молдавские СМИ широко растиражировали информацию о четырех зарубежных дворцах олигарха. И после аварии с Додономобщество о примечательной новости моментально забыло.

2. Провокация с назначением на должность министра здравоохранения одиозной миллионерши и «электрической принцессы» Сильвии Раду, а также новым отстранением от должности главы государства.

3. Заявление Канду о том, что Молдова не нуждается в институте президента (в пику идеи социалистов о расширении полномочий президента и сбора около миллиона подписей).

4. Широкая кампания в СМИ олигарха по «разоблачению» советника президента Максима Лебединского (которому, например, ставили в вину, что его разговор по телефону «состоял сплошь из мата»). А также выпад Канду против Лебединского на заседании парламента, когда спикер немотивированно удалил представителя главы государства из зала. Разве атака на советника президента – не явный сигнал самому Игорю Додону?

5. Заявление экс-председателя КС Александру Тэнасе, также близкого к лидеру ДПМ, о том, что пришло время объявлять Додону импичмент, и что четыре временных отстранения от должности являются веским юридическим основанием для этого.

Влад Плахотнюк пришел на электорально-политическое поле социалистов не для того, чтобы поправить имидж своей партии или добрать недостающих голосов для контроля ситуации. Думается, речь идет о поглощении социальной базы ПСРМ, а также устранении самого сильного на данный момент политического конкурента. Ели это произойдет, то на душу коллективного Запада (и особенно Румынии) прольется бальзам, а акции ДПМ резко возрастут в цене. И режим получит безоговорочную поддержку США на новый период.

Ну что ж, представление продолжается, в программе объявлен следующий номер?

Сергей ТКАЧ