Им сверху видно все: Пилоты совершают путешествие над Молдовой

За два дня самолеты приземлятся в нескольких городах республики. Пилоты-любители отправились в воздушное путешествие по Молдове. Страну облететь на легкомоторных самолетах собираются за два дня.

Сергей Крецу управляет самолетом уже давно. После сотен часов полетов не чувствует страха. А летать больше всего любит осенью, передает Publika. "Мне нравится летать осенью, когда листья на деревьях разноцветные. Сверху это самое красивое зрелище", - говорит пилот Сергей Крецу.

Тур пройдет в два этапа.

"Мы взлетаем в Вадул-луй- Водэ, летим на аэродром в Маркулештах, там будет встреча с сотрудниками и с населением. Потом перелетаем в Калараш, и посадка обратно в Вадул-луй-Водэ. Завтра - это Юг Молдовы", - сказал пилот Сергей Покатилов.

Перед взлётом обсуждают погоду и особенности взлетно-посадочных полос разных аэродромов.

"Каждый ведет радиообмен в соответствии с правилами. Полёт выполняется в классе "J", высота полёта 1500 футов. Рекомендуемые 2500 занимаете по согласованию с диспетчером зоны ответственности".

После совещания - обязательная проверка самолёта. Капитан лично осматривает борт.

"Сама процедура предполётная это всех механизмов которые крутятся и вертятся, все шарнирные соединения, состояние фюзеляжа, заклёпки, всё, всё, всё", - сообщил пилот Сергей Суручану.

Цель этого путешествия - усовершенствовать навыки пилотирования и сделать фотографии.

"Когда смотришь на эту страну сверху и думаешь какая наша Молдова маленькая, которую можно пересечь поперёк за 15, максимум 20 минут. И я думаю в этой стране давно находить общий язык людям", - поделился пилот Сергей Покатилов.

Подобный тур по стране Кишинёвский авиаклуб проводит уже во второй раз.