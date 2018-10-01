Пустующие новострои: почему цены на квартиры падают, но их не покупают

Экономический эксперт Виорел Гырбу рассказал о том, почему недвижимость в столице постоянно падает в цене, и сохранится ли такая тенденция на рынке в ближайшее время.

На середину "нулевых" годов приходился настоящий бум спроса на недвижимость в Кишиневе, равно, как и рекордные темпы строительства жилья. Спрос рождал предложение, а покупатели зарились не только на новострои, но и не гнушались приобретать квартиры в советских, типовых многоэтажках.

Те, кто приобретал квартиры в "белом" или "сером" варианте в новых домах, аргументировали это тем, что квартиры в них — наиболее просторные, и позволяют хозяину самому определять возможную планировку и дизайн квартиры.

Однако не уступали в плане спроса и квартиры советского периода постройки. Многие граждане страны аргументировали свой выбор жилища в типовой пятиэтажке или десятиуровневом бетонном "великане" тем, что они — надежны и выдержат очередной вал подземных толчков, идущих от Карпатских гор.

Социологи объясняли повышенный спрос на квартиры в столице тем, что граждане страны, ранее жившие в сельской местности, а потом уехавшие на многолетние заработки в Россию или страны ЕС, связывали свое будущее с Молдовой и старались всеми силами приобрести жилье в Кишиневе.

Однако сейчас тенденция изменилась: граждане не хотят жить в республике и стараются уезжать целыми семьями, массово продавая недвижимость в главном городе страны.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: стоит ли сейчас, в условиях относительной нестабильности курса валют и шаткой ситуации в банковской системе, вкладывать нажитые средства в покупку жилья, либо такая инвестиция окажется сомнительной, и можно больше потерять, чем приобрести?

Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Цены на квартиры в городах Молдовы варьируются, исходя из развития экономики. Сейчас среди населения республики присутствует весьма актуальный принцип: жить там, где можешь зарабатывать. Исходя из этого, человеку не имеет смысла обзаводиться недвижимостью в Кишиневе, если источник заработка у него находится в одной из стран ЕС, либо в России. Резкое падение спроса и цен на жилье обуславливается оттоком населения на ПМЖ в другие страны", — заявил Гырбу.

Сегодня, по словам Гырбу, инвестировать деньги в покупку жилья в столице не имеет смысла, поскольку, судя по плачевным показателям экономики и отсутствию рабочих мест, массовый отток трудоспособных граждан из страны в среднесрочной перспективе будет неуклонно расти.

"Купив сейчас квартиру в Кишиневе с целью сохранения своих средств, человек в значительной степени проиграет, поскольку продавать ее он вынужден будет гораздо дешевле, чем приобрел. Более того, предложение на рынке недвижимости уже значительно опередило спрос. В последние месяцы нынешнего года и в 2018-м застройщики планируют сдать в эксплуатацию тысячи квартир, что, несомненно, приведет к еще большему падению цен на жилье", — подчеркнул эксперт.

Более того, по словам экономиста, если для владельцев недвижимости, дальнейшее снижение цен на квартиры — печальная реальность, то для тех, кто планировал, но не мог купить жилье, это — новость хорошая.

Гырбу подчеркнул что в нормальных условиях рыночной экономики цена за квадратный метр жилья на рынке должна составлять порядка трех среднестатистических окладов по экономике, а она сегодня — значительно выше. Исходя из этого, застройщики будут неуклонно понижать ее на фоне отсутствия спроса так, чтобы приобретение квартир, пусть даже в рассрочку, стало доступным для населения, а не было лишь прерогативой обеспеченного слоя населения.