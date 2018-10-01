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Общество
Сырую еду привезла служба доставки жительнице Кишинева
01.10.2018

Не получилось поесть вкусной горячей пищи у живущей в Кишиневе Маши Донеско. Фирма La placinte доставила женщине некачественно приготовленную еду. Тесто плацинд оказалось сырым, а баклажанная икра – скисшей. Несвежей была и начинка в плацинде с картошкой. О случившемся недовольная клиентка написала в сообщество Black List Chisinau в Facebook 

– Две плацинды с картошкой, одна с вишней и одна с творогом и зеленью и порция икры из баклажан. Все плацинды сырые, тесто тянется, в разрезе просто белое, икра скисшая, при всем желании это есть нельзя...что вообще произошло с кухней? Картофель в плацинде ,будто трехдневная картошка по домашнему. Написали им лично, прочитано и ноль реакции, – заявила Донеско.

Пост женщины вызвал бурные обсуждения, многие написали, что тоже сталкивались с плохим качество блюд в La placinte. Кое-кто даже упрекнул Донеско в доверчивости. Нашлись и те, кто увидел корень зла в том, что люди перестали готовить дома.

«Сами виноваты что до сих пор пользуетесь этим сервисом. К сожалению они давно накрылись», «Я просто перестала у них заказывать, постоянно волосы в еде на доставку», «Сырое тесто нам знакомо тоже», «Я давно не питаюсь в сети Андис и Плэчинте. Дорого и некачественно», – писали в комментариях. 

Один из пользователей вызвал всеобщее веселье предложением недовольной женщине написать в группу Black List Chisinau. Мужчина просто забыл, что находится именно в этом паблике.


 
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